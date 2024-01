La presència femenina davant les pantalles és cada vegada més gran: les dones ja consumeixen tants jocs electrònics com els homes. Però la majoria no els ideen elles. Segons l'Entertainment Software Association, el percentatge de dones gamers arriba al 55%. No obstant això, si ens preguntem quina presència tenen en la indústria com a treballadores d'aquest sector, el percentatge és molt més baix: només un 16,5% segons el Llibre blanc del desenvolupament espanyol de videojocs 2018, una xifra que a més es va reduint any rere any, ja que el mateix estudi adverteix que ha passat del 18% el 2015 al 16,5% el 2018.

Ara bé, els experts consideren que la presència de dones darrere les pantalles és cada vegada més necessària, entre altres raons, perquè si se n'incrementa la presència en el desenvolupament de videojocs, hi haurà més possibilitats que creixi la diversitat de temes tractats i, alhora, es fomentarà la inclusivitat. «El disseny d'experiències lúdiques té un gran potencial per a actuar sobre imaginaris i provocar canvis socials», explica Susanna Tesconi, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. «El problema és que el disseny d'experiència d'usuari (UX) no es configura en molts casos amb la base de la inclusivitat i de la perspectiva de gènere perquè la indústria del videojoc es caracteritza per una presència masculina que exerceix un paper molt hegemònic. Com gairebé totes les indústries tecnològiques, arrossega el fet d'haver tingut durant força anys treballadors i usuaris amb un perfil molt determinat en el qual la majoria eren homes, blancs i occidentals», adverteix.

Tesconi, que presentarà el 10 de desembre la Jornada d'Experiència d'Usuari UOC 2019, Playful Interactions juntament amb Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, afirma que entre les raons de baixa presència de dones en el sector hi ha els mateixos problemes que s'associen a les disciplines STEM (sigles en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), només que en les carreres informàtiques aquesta situació encara crida més l'atenció: segons dades del Ministeri d'Educació, el percentatge de dones en les carreres informàtiques del sistema públic universitari fa tres dècades que es redueix, passant del 30% el curs 1985-1987 al 12% el curs 2016-2017. A més, a aquesta situació s'hi sumen unes condicions laborals amb horaris molt extensos que fan complicada la conciliació, «i, vivint en un món en què les cures continuen recaient principalment en la dona, elles solen triar professions que els permetin fer tots dos treballs, el de dins i el de fora de casa, perquè, malauradament, la conciliació recau sobretot en les dones», assenyala la professora de la UOC.