Més de setanta estudiants, mitjançant el Programa de voluntariat social de la UOC, aporten el seu granet de sorra per al canvi alhora que adquireixen habilitats i coneixements complementaris dels que troben a la Universitat. Ho fan en aquests àmbits: lluita contra la bretxa sociodigital i de gènere; mentoria inclusiva per a joves i infants en risc social; apoderament de la dona; acompanyament psicoemocional i jurídic a malalts; economia social i ocupabilitat de col·lectius vulnerables i conscienciació de les desigualtats globals.

«El voluntariat és una eina generadora d'agents de canvi i contribueix a la millora i la transformació de la societat. Com a universitat, tenim la responsabilitat i el compromís de formar els ciutadans i els professionals del futur perquè siguin capaços d'afrontar els nous reptes globals i socials que marca l'Agenda 2030, com ara l'ensenyament de qualitat, la reducció de les desigualtats socials i de gènere, la producció i el consum responsables, o la salut i el benestar de totes les persones», ens explica Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació i responsable del Programa de voluntariat social de la UOC.

Estefanía Castillo és un exemple concret. Estudia el grau d'Educació Social, té 29 anys i viu a Santa Coloma de Gramenet. Des de fa un mes és mentora de l'Ana, una estudiant hondurenya de 16 anys, per mitjà del projecte Zing de la Fundació Privada Nous Cims, en què l'Afev facilita les relacions de mentoria, una associació que busca lluitar contra les desigualtats que afecten infants i adolescents en l'àmbit educatiu. Es troben un cop a la setmana, dues hores: «No l'avaluo ni la interrogo, l'acompanyo. Faig que se senti còmoda. Soc fan dels jocs de taula i ja hem jugat a biblioteques, a centres comercials… Així, mentre desenvolupem la nostra intel·ligència i agilitat, ella em parla de les seves coses. Creem un vincle de confiança, però no d'amistat. Soc la seva mentora». L'Estefania treballa i ja té les pràctiques convalidades, però «volia conèixer un altre camp que no fos el meu». Assegura que es volia tornar a apropar al món adolescent per «aprendre de les noves generacions que tenen molt a ensenyar-nos».

Segons Gemma Xarles, directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació de la UOC, «les activitats de voluntariat social van encaminades a despertar l'interès i el compromís socials, i també a fer prendre consciència de les desigualtats, mitjançant l'experiència vivencial i el coneixement d'altres realitats. L'estudiant pot adquirir valors i competències que difícilment adquiriria solament amb la formació acadèmica o fent pràctiques, per exemple el pensament crític, l'empatia, la comunicació intercultural, l'autoconsciència, l'altruisme, la cooperació, l'autogestió, la intel·ligència emocional, el compromís social, l'atenció a la diversitat, l'aprenentatge col·lectiu, etc.». Martínez Samper afegeix que «som una universitat oberta a la societat i conscient que el coneixement és obert i que no pertany només a l'acadèmia. També es genera el coneixement a fora dels murs de les universitats. En aquest sentit, fomentem el voluntariat perquè és una bona manera d'accedir a aquest coneixement de fora, tant per als nostres estudiants com per al nostre professorat».

Laura Cardús, tècnica de projectes de l'Afev i professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, creu que la col·laboració entre universitats i entitats socials és essencial: «Pensem que propostes com les nostres faciliten a les universitats posar fil a l'agulla per a aplicar la seva responsabilitat social en quelcom concret. A més, en els temes que ens ocupen (aconseguir l'èxit educatiu, prevenir l'abandonament escolar prematur), el treball en col·laboració és imprescindible ja que, de fet, remem cap a la mateixa direcció».

Per a ella, els estudiants de la UOC «tenen moltes ganes de contribuir, sentir-se útils i saber com aplicar les seves potencialitats, alhora que adquireixen noves competències útils per a la vida i per al seu futur». Són persones amb un perfil «tremendament divers, amb vides complexes, que sovint estudien i treballen, i que de vegades no han seguit recorreguts educatius tradicionals», afegeix. Cardús pensa que «tenen moltes ganes d'aplicar els seus coneixements a la pràctica, alhora que també aprenen noves coses i creixen». Segons Xarles, «la peculiaritat del nostre programa rau en el perfil únic dels nostres estudiants. En general, tenen més experiència professional i formació prèvia que els de la resta d'universitats, que solen ser més joves. L'expertesa del nostre estudiant està molt ben valorada i reconeguda per les entitats amb les quals treballem», conclou.