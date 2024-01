Barcelona acollirà el 19 i 20 de desembre la segona edició del simposi sobre l’aprenentatge profund, el Deep Learning Barcelona Symposium (DLBCN). L’aprenentatge profund (Deep Learning en anglès) és un dels motors de l’actual revolució tecnològica al voltant de la intel·ligència artificial. Aquesta tecnologia, segons estima la revista Forbes, suposarà un valor de mercat de 3 trilions de dòlars al 2022 solament als EUA. Segons aquesta mateixa revista, a Europa s’estima que més d’un 20% de l’increment de l’economia de la regió serà deguda a l’aplicació de la intel·ligència artificial a la societat d’aquí a 10 anys.

El Deep Learning Barcelona Symposium vol destacar el paper de la recerca que es fa a Barcelona en aquest àmbit, reunint investigadors de primer nivell mundial que o bé desenvolupen actualment la seva recerca a la ciutat comtal, o bé s’hi van formar però ara treballen a l’estranger. Aquesta trobada reunirà investigadors multidisciplinaris en el camp de l’aprenentatge profund i mostra el potencial de Barcelona per convertir-se en el hub d’intel·ligència artificial del sud d’Europa.

Entre els ponents, destaca la presència d’Oriol Vinyals, investigador a Google DeepMind i cap del projecte AlphaStar, que tancarà el segon dia del Simposi. L’algorisme d’aprenentatge de DeepMind va ser capaç de batre 10 a 1 dos dels millors jugadors del popular videojoc Starcraft II. Aquest algorisme va provar que es podien obtenir nous tipus d’intel·ligència artificial, ja que per guanyar a Starcraft va haver de combinar la planificació a llarg termini amb la presa de decisions a temps real, així com la capacitat d'adquirir i usar informació abstracta dins d’un videojoc amb regles que no són fixes. La jornada comptarà també amb altres investigadors destacats, com ara Cristian Canton, que actualment és cap de l’equip de recerca en intel·ligència artificial a Facebook AI.

Per part de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), participaran en l'esdeveniment Xavier Baró, Hassan Hayat, Àgata Lapedriza, David Masip i Carles Ventura, investigadors del grup de recerca Scene understanding and artificial intelligence lab (SUnAI), dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; així com Javier Borge-Hothoefer, Cristina Bustos, Daniel Rhoads i Albert Solé-Ribalta, del grup Complex Systems (CoSIN3), de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

El simposi està organitzat per les principals universitats i centres de recerca locals en el camp de l’aprenentatge de les màquines: la UOC, el Barcelona Supercomputing Centre, el Centre de visió per Computador, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Més detalls al web.