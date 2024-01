Personal d’administració i serveis: un col·lectiu feminitzat però dirigit per homes

Entre el personal d’administració i serveis (PAS) de les universitats existeix una major concentració femenina, que suposa el 63% del col·lectiu i s’estén a la majoria de càrrecs. En casos com el d’administració de centre, les dones són el 70% de la plantilla. Tanmateix, les proporcions s’inverteixen en arribar a l’extrem superior de l’escala jeràrquica del funcionariat, on 7 de cada 10 homes ocupen el càrrec de més alta direcció, la gerència. Entre el PAS laboral (no funcionari), la proporció de dones (53%) i homes (47%) està més equilibrada.

Propostes i reivindicacions

L’informe clou amb una sèrie de propostes i reivindicacions adreçades a corregir les desigualtats de gènere identificades. D’una banda, s’apunta a la necessitat d’avaluar la incidència que tenen en les polítiques universitàries els indicadors que diagnostiquen la desigualtat de gènere a les universitats. En aquest sentit, es recomana també estudiar la relació que pot haver entre la desigualtat de gènere i la qualitat de les universitats. D’altra, es reivindica la urgència de dur a terme recerques que quantifiquen les necessitats del personal universitari en matèria de conciliació i coresponsabilitat. L’informe recorda, per últim, que garantir la igualtat formal per raó de gènere a la universitat no garanteix una igualtat real d’oportunitats en la pràctica; i per això també reivindica la necessitat “d’anar més enllà de la regulació jurídica i revisar l’estructura, dinàmica i sistema d’avaluació imperants en cada moment a les universitats, així com els processos de selecció, promoció i retenció, per garantir institucions científiques no esbiaixades per raó de gènere”.

Per la seva banda, Maria Olivella, coordinadora de la Unitat d’Igualtat de la UOC, explica que l’estudi “constata que la desigualtat de gènere és una realitat en totes les universitats de la Xarxa Vives”. Aquesta desigualtat de gènere és “palesa en totes les dimensions de les institucions universitàries: en els continguts que es transmeten i investiguen, en la distribució segregada per gènere de l'estudiantat i professorat segons la disciplina i tasca (l'anomenada segregació horitzontal), en la menor presència de dones en càrrecs de més rang acadèmic o en els òrgans de gestió (l'anomenada segregació vertical), en una menor capacitat de selecció, retenció i promoció de les dones en la carrera acadèmica (l'anomenada gràfica de tisora) i en uns mecanismes d'avaluació que solen ser cecs al gènere”, analitza l’experta.

“Aquests punts problemàtics també s’havien indicat en la Diagnosi de Gènere de la UOC realitzada l'any 2018”, diu Olivella. I afegeix: “La subrepresentació de les dones a la universitat és de tipus sistèmic o estructural i amenaça l’objectiu d’excel·lència de la ciència”. L'estudi constata que “és urgent una política universitària ferma contra aquest tipus de discriminació”, conclou.

El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2019) és fruït del pla de treball 2018-2019 del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives. La publicació esdevé el número 5 de la col·lecció Política Universitària de la Xarxa Vives d’Universitats.