El poder dels introvertits a l'oficina

Oficines obertes i treball cooperatiu, els enemics de la creativitat dels introvertits

Oficines obertes, sense parets, i treball col·laboratiu són algunes de les dinàmiques que s'obren pas en el món laboral, que sembla cada vegada més entestat a posar fi al treball individual i la privacitat personal. «Els espais oberts afavoreixen el treball cooperatiu, però de vegades impedeixen la concentració i l'enfocament individual en problemes complexos. És important respectar els espais de privacitat de l'empleat i crear espais de treball flexibles, que combinin espais oberts amb altres de més tranquils, amb menys estímuls i menys sorollosos», afirma Enache. Les noves tendències amb relació als espais de treball oberts, per exemple, poden no ser les millors per a persones amb trets introvertits. «La persona introvertida valora més el món interior i no necessita els estímuls externs; normalment s'estima més treballar en llocs tranquils, sense gaire soroll, on es pugui concentrar bé, sense interrupcions, on li deixin temps per a pensar, reflexionar... i en grups petits», afirma Sumell, experta en psicologia laboral.

«Quant a dinàmiques, es pot treballar algun dia de manera remota o, per exemple, plantejar reunions en què es deixi un temps per a llegir abans de discutir, s'escrigui individualment el que es vol comentar o les propostes que cada treballador vol plantejar, com una estratègia per a afavorir l'introvertit (li deixem un espai de preparació) i l'extravertit (l'obliguem a ser més reflexiu), i d'aquesta manera equilibrem el terreny», proposa Sumell.

Segons diferents estudis, els introvertits tenen una correlació positiva amb la creativitat, però segons els experts les dinàmiques de treball actuals poden afectar-la negativament. «Els ambients de treball oberts poden soscavar la productivitat creativa, especialment entre els introvertits», afirma Enache. De fet, aquest tipus de perfils molt creatius es poden sentir frustrats en ambients molt oberts a causa d'interrupcions freqüents, manca de privacitat, elevats nivells d'estrès i sobreestimulació.

Què aporta una persona introvertida a un equip?

«Se senten còmodes escoltant, són bones resolent problemes, sempre que tinguin l'espai i el temps per a fer-ho, tendeixen a ser empàtiques i van ben preparades, perquè no els agrada ser el centre d'atenció, de manera que preparant-se bé, guanyen seguretat», afirma Enache. En aquesta línia, Sumell enumera altres trets interessants com ara més capacitat d'observació i de reflexió i menys impulsivitat, no tenen por de delegar i valoren la col·laboració per sobre de la individualitat, ja que no tenen necessitat de protagonisme.

«Tot i així, com tothom, en un dia dolent un introvertit també pot presentar una altra versió diferent: generació d'incertesa, poca cooperació, paràlisi per anàlisi, judici silenciós, certa rigidesa o lentitud en el desenvolupament de projectes», afirma Fernández Jaria. «La importància la té potenciar la diversitat de personalitats, tots dos perfils aporten diferents perspectives que condueixen a una millor presa de decisions i proposta de solucions davant dels reptes dels projectes que han d'abordar les organitzacions», conclou Jaria.