L'any 2015, les Nacions Unides van cridar governs i societat en general a treballar pels disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que des de diferents àmbits persegueixen el benestar general per al planeta i les persones. La UOC, compromesa amb els ODS i l'avenç de la ciència, impulsa, des dels seus grups de recerca, projectes que contribueixen a la generació de nou coneixement i al benestar de la població. En el darrer Research Showcase de la UOC —esdeveniment biennal de la Universitat per a compartir la seva activitat científica—, Cristina Bustos, una investigadora colombiana, va ser premiada per haver fet la millor contribució a la transformació social; el seu projecte podrà millorar la seguretat viària dels vianants en ciutats grans com Madrid o Barcelona fent servir la intel·ligència artificial.

Cristina Bustos és especialista en intel·ligència artificial enfocada a l'ús d'imatges; és colombiana, però viu a Barcelona des de fa tres anys, on ha cursat el màster de Visió per Computador. Forma part d'un grup de recerca adscrit a l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, des d'on treballa en la transformació social per mitjà de la recerca. En aquesta entrevista parlem sobre el seu projecte, la col·laboració amb entitats governamentals i els grans desafiaments que comporta un projecte d'aquesta magnitud.

Com pot millorar la seguretat viària dels vianants en ciutats tan grans com Madrid i Barcelona?

La intel·ligència artificial permet predir el grau de perillositat per als vianants al carrer. Fem servir imatges urbanes extretes de portals com Google Street View i les dades d'accidentalitat proporcionades per l'ajuntament de cada ciutat, i amb això podem entrenar una xarxa neuronal que troba patrons visuals en les imatges urbanes que estan relacionats amb la taxa d'accidentalitat de vianants. Hi ha la hipòtesi que la composició visual de l'escena urbana també afecta la causalitat d'accidents, i amb aquest projecte volem trobar aquests patrons visuals per a poder-los modificar o eliminar, amb la finalitat de tenir un disseny urbà que també tingui present la seguretat viària. Tot això ho podem fer perquè actualment tenim una quantitat massiva de dades i tècniques per a poder-les analitzar. En el nostre cas tenim entorn d'un milió d'imatges per a Barcelona i Madrid.

Qui han estat els col·laboradors de la investigació?

Aquest projecte ha estat desenvolupat pel grup de recerca Complex Systems (CoSIN3) juntament amb el grup Scene Understanding and Artificial Intelligence (SUNAI), tots dos de la UOC, i a més a més hem comptat amb diversos col·laboradors tant a escala governamental com de la Direcció General de Trànsit (DGT), els ajuntaments de Madrid i Barcelona, i col·laboradors acadèmics com l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Quins han estat els desafiaments més importants dins el projecte?

Aquest projecte va començar sense cap antecedent, no hi ha estudis que investiguin la millora de la seguretat viària amb imatges urbanes. Hem investigat durant dos anys, i ens ha calgut dedicar-hi força temps, en fases com la recollida de dades (per exemple parlar amb les entitats perquè ens proporcionin aquestes dades), i també en fases com la creació i l'ajust de la intel·ligència artificial, com la validació de processos, etc. Ha estat un procés llarg, però ara tenim bons resultats.

Què vindrà ara?

Encara tenim moltes tècniques per treballar, provar i millorar. El camp de la intel·ligència artificial avança molt ràpidament i cada dia surten noves tècniques. Per tant, per al treball futur volem provar noves tècniques que ens permeten veure-hi amb més claredat en l'interior de les xarxes neuronals, i també provar estructures de dades més avançades com vídeos, en lloc d'una sola imatge. A més, volem incloure més ciutats en el nostre estudi i no solament limitar-nos a ciutats de l'Estat espanyol.

En el UOC Research Showcase més recent, aquest projecte va obtenir el premi a la millor contribució a la transformació social. Què significa aquest premi?

Aquest premi significa molt per a mi i m'anima molt, perquè el que he volgut sempre és treure profit de la intel·ligència artificial per a construir eines que millorin la vida de les persones. Per això, em fa molt feliç treballar en un projecte enfocat a millorar un aspecte de la seguretat viària, que és la seguretat dels vianants.