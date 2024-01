En els rànquings de les sèries més descarregades o vistes durant l'any sempre es cola algun «clàssic». De fet, Friends o The Office són les dues sèries més vistes en la història de Netflix. És tal la demanda d'aquest tipus de sitcoms que aquesta plataforma ja ha comprat per 500 milions de dòlars els drets d'emissió mundial per al 2021 de Seinfeld, una sèrie de 1989. La raó? Que acaba de perdre Friends (a Espanya continua estant disponible de moment), deixarà d'emetre The Office el 2021 i no vol descuidar aquesta quota d'audiència que torna als clàssics un cop i un altre.

Així ho creu Elena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, que explica que, probablement, plataformes com Netflix, HBO o Peacock inclouen aquest tipus de sèries en els seus catàlegs no pas per atraure nous clients, sinó per retenir els que ja tenen. Per descomptat, les xifres astronòmiques que es paguen per aquestes sitcoms revelen la seva importància: el grup NBCUniversal va desemborsar 500 milions de dòlars pels drets de The Office durant cinc anys i WarnerMedia 425 milions per a explotar Friends, també durant cinc anys.

Les sitcoms sembla que són el gènere predilecte per al rewatch (tornar a veure), un terme que s'està popularitzant en el sector audiovisual però que no és un fenomen nou. «La reemissió de contingut és una estratègia bàsica sobre la qual s'ha assentat la programació de la televisió tradicional durant anys. Per a les televisions sempre ha estat un element molt avantatjós. És menys costós que un contingut d'estrena, té més garanties de concentrar audiència (normalment els reruns són de sèries que van tenir èxit en la seva primera vida comercial) i permet o bé omplir buits de la graella en horaris poc populars, o engrossir les graelles de les TDT», explica Neira. Aquesta pràctica no beneficia només televisions, plataformes de vídeo o espectadors. «Per als propietaris de drets també era una via molt lucrativa, ja que cobraven per cadascuna d'aquestes reemissions. Un win-win per a tothom», afegeix la professora de la UOC.

A Espanya tenim l'exemple de Verano azul, una de les sèries que en més ocasions s'ha emès en la història de la televisió. Segons dades de la Viquipèdia, aquesta sèrie estrenada el 1981 es va reposar menys d'un any després: a finals de juliol del 1982. Després, s'ha programat a les pantalles de TVE el 1987, el 1994 (dues vegades), el 1995 (dues vegades), el 2001 i el 2005 (ambdues al Canal Nostalgia) i el 2006 (a TVE-50). El 2012 es va programar a 13tv; el juliol del 2014 La 2 de Televisió Espanyola la va tornar a emetre, però aquesta vegada remasteritzada. Finalment, l'agost del 2019 La 2 la va tornar a reposar.