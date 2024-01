Les teves dades personals a internet valen 870€

Les dades personals de què disposen les plataformes i xarxes socials que fem servir tenen un valor quantificable. Ho posen de manifest operacions com la que va dur a terme Facebook fa cinc anys, quan va comprar l'aplicació WhatsApp per més de 21.800 milions de dòlars, o la que havia fet Google alguns anys abans, quan va adquirir YouTube per 1.650 milions de dòlars. Segons els experts, Facebook i Google no van pagar aquestes quantitats per l'estructura tecnològica d'aquestes plataformes: «el que realment tenia valor era el nombre d'usuaris que hi havia darrere», explica Eduard Blasi, professor del postgrau de Protecció de Dades de la UOC.

No hi ha xifres oficials respecte del valor exacte de totes les dades personals que circulen per internet, però algunes recerques —com la que va dur a terme fa dos anys la companyia britànica Experian— han revelat que un perfil global que inclogui les dades financeres d'una persona, les d'accés al seu compte de PayPal i Amazon i les dels seus perfils en xarxes socials es pot vendre en l'anomenat web fosc (dark web), el mercat negre d'internet, per 870 euros. «La realitat és que tot té un preu, fins i tot a internet», afirma Blasi. «De vegades cometem l'error de pensar que, per exemple, una aplicació o un programari ha de ser gratuït pel simple fet de ser intangible, sense considerar els costos que hi ha darrere de servidors, estructura tècnica, personal que actualitza els sistemes, etc. La realitat és que en l'ecosistema d'internet si no paguem directament un producte l'acabem pagant indirectament amb les nostres dades o, fins i tot, metadades. La creença que tot és gratuït és una utopia», explica.

Segons el parer dels especialistes, els productes i serveis d'internet haurien de ser més transparents. Això va ser el motiu pel qual el maig de 2018 es va començar a aplicar el nou Reglament de protecció de dades de la UE. En aquell moment, el 71% dels europeus ja compartia les seves dades personals a internet, però només un 15% considerava que tenia el control d'aquesta informació, segons la Comissió Europea. «El que cerca la legislació a l'hora de regular la protecció de dades és, en definitiva, donar poder de control i disposició de les dades a l'usuari, de manera que tingui la possibilitat de saber exactament quines dades té a cada lloc i pugui retirar les que consideri oportunes en qualsevol moment. A la pràctica, però, tenir el control absolut de les dades és molt difícil, especialment en les plataformes gratuïtes. No obstant això, la incorporació dels principis de privacitat en el disseny i per defecte del nou reglament europeu facilitarà, sens dubte, que l'usuari recuperi aquest control sobre les pròpies dades», afirma el professor Eduard Blasi.