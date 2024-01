Pedro Sánchez, president del Govern espanyol, ha donat a conèixer la composició del nou consell de ministres. Entre les incorporacions hi ha Manuel Castells, catedràtic de Sociologia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que s'ocuparà de la cartera d'Universitats. El professor Castells és autor, entre altres obres, de la trilogia L'era de la informació, una de les més influents per a entendre el canvi de la societat com a resultat de la revolució digital de les darreres dècades.