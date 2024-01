El 'child grooming', la cara fosca de Tik Tok

L'edat dels usuaris de Tik Tok, un problema greu sense control

Entre vídeos musicals, duets i reptes (challenges) resulta difícil avorrir-se en una xarxa amb tantes opcions creatives i amb un llenguatge més propi de les generacions Z i posterior, ja que segons els experts a Tik Tok hi ha adolescents (més de 14 anys), preadolescents (d’11 a 13 anys) i nens (menors de d’11 anys). «El problema d'aquesta xarxa és la dificultat de verificar la veritable edat dels usuaris, un problema que afecta totes les xarxes socials, però que en el cas de Tik Tok es veu agreujat per l'alt percentatge d'usuaris menors que fan servir aquesta xarxa», adverteix Lalueza.

Una vegada iniciada la sessió, es poden començar a publicar vídeos d'un mateix que després veuran altres usuaris, qualsevol dels quals podrà enviar un missatge a l'autor del vídeo directament. Aquesta xarxa, que encara no ha aconseguit formar part del Global Internet Forum, una associació que fomenta el bon ús d'internet, està essent investigada al Regne Unit per por que no sigui un «imant de pedòfils». «A Tik Tok conflueixen amb facilitat, en un mateix ciberespai, agressors i víctimes; per als pederastes és fàcil accedir i contactar amb menors perquè saben que és una xarxa molt utilitzada per ells, el que es coneix com child grooming», afirma Marc Balcells, professor del programa de Criminologia de la UOC. El diari britànic The Sun va investigar diversos casos en què nens de 8 anys rebien missatges amenaçadors d'adults a Tik Tok. És el que es coneix com child grooming que consisteix en una sèrie d’actituts i actuacions enganyoses per part d’un adult per obtenir la confiança d’un menor d’edat i aconseguir favors sexuals.

«Per als menors és un espai on jugar i socialitzar, fan un ús lúdic de la xarxa sense pensar que poden convertir-se en víctimes», explica Balcells, que afegeix que «el problema és que van cedint imatges i vídeos, dels quals no es pot tenir control ni saber on són guardats ni en quins servidors, i fins a quin punt hi pot haver infiltracions de delinqüents o de xarxes de pederastes en línia».