Pactar les normes, evitar els càstigs, treballar el respecte…

Ferrando aporta un conjunt de mesures i estratègies per a millorar la gestió de l'aula i perquè el docent pugui triar la més oportuna, perquè «el que un dia potser et funciona, l'endemà pot no funcionar-te», recorda.

Així, opina que és fonamental la creació d'una cultura de l'aula, que inclogui el treball amb valors com el diàleg, l'escolta activa, la tolerància, etc. «Cal treballar quins valors regiran a l'aula i què signifiquen per als alumnes. Per exemple, el respecte. Diem moltes vegades que no es pot faltar al respecte al professor o a la resta d'alumnes. És un missatge que s'ha donat molt, però, els alumnes saben què significa el respecte? Per què no es pot començar plantejant-se si els molesta que algú els faci una cosa o els en digui una altra?», explica.

D'altra banda, també considera fonamental treballar el terreny emocional i la motivació: «Passaria, en part, per les mostres de reconeixement envers l'alumne, per fer-lo partícip del seu procés d'aprenentatge mitjançant l'autoavaluació de l'assistència, la participació, etc.», explica.

La professora aposta per pactar les normes amb els alumnes: «És molt interessant i divertit. Solen ser molt durs quan posen ells les regles, després se'n penedeixen i cal renegociar-les. Però en general, les normes pactades les compleixen molt més. Ells mateixos reaccionen quan algú les incompleix i comet una falta de respecte, crida enmig de classe, etc. Aquest és un objectiu ideal per a grups disruptius: que ells sols aprenguin a controlar-se o que els mateixos alumnes demanin a un company que surti de classe quan vegin que hi haurà problemes».

Finalment, pensa que el millor és prendre mesures preventives i correccions no invasives basades en el reforç positiu, la mediació, evitar l'enfrontament entre professor i alumne, etc. Tant Ferrando com Adroher opinen que ni els càstigs ni les amenaces solen funcionar, especialment amb els grups més conflictius, en els quals fins i tot poden augmentar l'hostilitat i l'enfrontament. Altres alternatives resulten molt més útils.

Totes dues expertes coincideixen en la validesa d'aquestes mesures en qualsevol aula i no solament en les de major complexitat. Fins i tot, assenyalen que poden ser especialment útils en centres que treballen per projectes, on l'alumne ha de ser molt autònom i tenir unes bases molt sòlides a l'hora de relacionar-se amb els altres, respectar el torn de paraula, etc.

A més, Olga Adroher insisteix en la necessitat de continuar treballant aquests aspectes a l'hora de formar els docents: «Aprendre a gestionar un grup d'alumnes és cada vegada més necessari i d'un temps ençà s'ha convertit en un aspecte fonamental. A més, la vida i l'entorn canvien constantment, cosa que afecta aquesta gestió i obliga el professor a adaptar-s'hi».