CPSL Language Services i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han prorrogat un any més, fins a finals del 2020, un acord de col·laboració per a projectes de recerca i desenvolupament sobre traducció automàtica. L'objectiu de l'acord és establir un intercanvi d'experiències orientades al desenvolupament dels professionals i a la millora de la competitivitat en el marc de la societat del coneixement.

Els projectes consisteixen en entrenaments de sistemes de traducció automàtica neuronal, formació específica per als treballadors de CPSL, desenvolupament de scripts per a automatitzar processos i càlcul de mètriques d'avaluació de sistemes, entre altres.

Lucía Guerrero, especialista en traducció automàtica a CPSL, una empresa internacional amb més de cinquanta anys en el sector de la traducció, explica que «el contacte directe amb el sector acadèmic i, concretament, amb la UOC, que acredita una reconeguda tasca de recerca i producció acadèmica, ens permet estar al dia sobre els últims avenços en traducció automàtica i, en definitiva, en intel·ligència artificial aplicada a la traducció i la localització, per a poder oferir serveis més bons als nostres clients».

«La recerca en tecnologies de la traducció ha d'anar lligada amb la transferència d'aquesta tecnologia a les empreses», afirma el promotor de l'acord per part de la UOC, Antoni Oliver, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats, director del màster universitari de Traducció i Tecnologies i investigador del grup GRIAL-UOC. «L'acord amb CPSL ens permet posar a prova els nostres sistemes en entorns de producció reals i avaluar-los per a introduir-hi millores. El benefici és mutu: milloren els nostres resultats de recerca i augmenta la productivitat de CPSL», assegura.

Entre les plataformes de traducció automàtica de codi obert amb les quals CPSL i la UOC treballen com a part d'aquest acord hi ha Marian. Marian és també la tria de gegants tecnològics, com Microsoft, i institucions internacionals al més alt nivell, com ara la Comissió Europea, l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, l'Organització Marítima Internacional o l'Organització Mundial del Comerç.