Emprendre és, des del 2014, un verb que sembla que està de moda a Espanya. Entre el 2008 i el 2012, durant la crisi econòmica, es van patir descensos dràstics en la taxa d'emprenedoria (TEA), que va passar del 7% al 5,7% en només quatre anys, segons l'últim informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM). A partir del 2014, coincidint amb l'època postcrisi, van arribar els emprenedors. Avui, emprendre té connotacions relacionades amb l'èxit social i econòmic, però la realitat és força més dura del que es pensa. Es calcula, que només el 5% de les startups espanyoles arriba als 5 anys de vida i que un 15% no supera l'any, segons el Mapa de l'Emprenedoria 2018, publicat per Spain Startup-South Summit que analitza 1252 startups espanyoles.

«Després de la patacada del totxo calia una nova narrativa que fes perdurar el discurs neoliberal basat en la meritocràcia i l'autoajuda empresarial, i va ser el de la innovació tecnològica», considera Javier López Menacho, autor d'Editorial UOC i del llibre La farsa de las startups. D'aquí que molts espanyols s'animessin a emprendre. «L'autoocupació va ser per a molts l'única solució per a poder incorporar-se al mercat laboral davant un entorn de crisi econòmica, elevades taxes d'atur i molts problemes per a trobar una feina de qualitat», afirma Enric Serradell-López, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Segons el baròmetre d'emprenedoria del desembre del 2019 del Ministeri d'Economia i Empresa, gairebé un terç de les iniciatives d'emprenedoria entre els espanyols té la necessitat com a motivació per a emprendre (22,6%), tot i que la majoria respon a la motivació d'aprofitar una oportunitat de negoci detectat (70,7%).

Per a Serradell hi ha hagut una evolució en la mentalitat dels espanyols respecte a l'autoocupació. Des del 2013 hi ha una tendència positiva a detectar oportunitats de negoci. Avui, el 6,4% de la població adulta espanyola és emprenedora. Aquesta tendència es veu reforçada pel fet que gairebé la meitat de la població d'entre 18 i 64 anys considera que té els coneixements, les habilitats i l'experiència per a emprendre, i arriba al 84% entre tots els que estan involucrats en les activitats emprenedores, segons el GEM de 2018-2019. «En general, hi van persones a la recerca d'un pelotazo. Hi ha persones que han fet d'aquesta fórmula la seva manera de viure, tot i que la via start-up és força precària, però si aconsegueixes èxit, tot aquest esforç ha valgut la pena», adverteix Javier López Menacho.