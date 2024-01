L’objectiu de la campanya és promoure una presència més gran de les dones esportistes als mitjans, contribuint així a avançar cap a la plena igualtat, trencar estereotips socials i mediàtics respecte de l’esport femení i posicionar-lo com un contingut d’interès i capaç d’atraure grans audiències. També pretén consolidar en l’audiència –especialment en infants i adolescents– referents de l’esport femení, ja que massa sovint només tenen com a referents esportistes masculins.

Per a la vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, Pastora Martínez Samper, que la UOC s’hagi adherit a aquesta iniciativa respon a la voluntat de «visibilitzar el talent femení dins i fora de la Universitat».

Per a la vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC, Àngels Fitó, la Universitat Oberta de Catalunya és una «comunitat rica i diversa cohesionada al voltant de valors com el respecte per la diversitat i el compromís social».

La campanya #ThoEstàsPerdent té el lema «Si no veus esport femení, t’estàs perdent la meitat de l’espectacle». La iniciativa consta de diverses peces audiovisuals que han protagonitzat cinc esportistes d’elit: la medallista olímpica de natació Mireia Belmonte, la multicampiona del món de motociclisme Laia Sanz, la subcampiona de la Champions League femenina de futbol, Alexia Putellas, la tricampiona d’Europa i subcampiona olímpica de bàsquet Laia Palau i la rècord del món de pentatló i heptatló sub-18 Maria Vicente.

En els anuncis, les cinc esportistes acompanyen el missatge de la campanya amb el gest de tapar-se la meitat de la cara com a símbol que no veure esport femení suposa perdre’s la meitat de l’espectacle. Les institucions promotores de la campanya han contactat amb clubs, federacions i esportistes, tant masculins com femenins, per llançar-los un challenge perquè contribueixin a difondre aquest gest com una manera de donar suport i d’adherir-se a la campanya.

La UOC amplia aquest challenge a la comunitat universitària, animant estudiantat, professorat, personal de gestió i graduats a publicar la seva foto fent aquest gest a les xarxes socials amb l’etiqueta #ThoEstasPerdent.

La professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació Sílvia Sivera recorda que s’han fet moltes campanyes per empoderar les dones en la pràctica esportiva, sobretot per part de marques comercials, però allò destacable d’aquesta campanya és que «tracta d’aconseguir la implicació dels mitjans de comunicació i conscienciar les audiències», conclou l’experta.