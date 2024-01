Només 1 de cada 10 europeus pagaria més per comprar un cotxe ecològic

Un estudi ha analitzat per primera vegada l'impacte de les etiquetes ecològiques europees (EU Ecolabel) a l'hora de comprar un vehicle. La recerca, liderada per la UOC i amb una mostra de 6.400 persones de 8 països, entre els quals hi ha Espanya, Alemanya i Països Baixos, revela que malgrat l'alt nivell de consciència dels europeus envers l'impacte sanitari i mediambiental dels cotxes (54%), el factor principal que tenen en compte a l'hora de comprar-ne un és el preu (50%), seguit de la seguretat viària (48%) i el consum de combustible (46%). Només 1 de cada 10 (11%) pagaria més per un cotxe més ecològic.

Els automòbils són responsables de prop del 12% de les emissions totals de diòxid de carboni (CO2) de la UE, el principal gas d'efecte d'hivernacle. Per tal de promoure la compra de vehicles menys contaminants, la Comissió Europea està prenent en consideració un conjunt de regles comunes que serveixin de referència a les autoritats locals o nacionals per a impulsar projectes ecològics, als fabricants de vehicles per a produir cotxes menys contaminants i als consumidors per a guiar-los en la compra d'aquest tipus d'automòbils mitjançant l'ecoetiquetatge.

L'estudi The effects of ecolabels on environmentally-and health-friendly cars: an online survey and two experimental studies ha estat liderat per Open Evidence, una spin-off de la UOC dedicada a la recerca en temes socials i TIC, i hi han participat investigadors de la London School of Economics and Political Science (Regne Unit), la Universitat Radboud de Nimega (Països Baixos), la Universitat d'Amsterdam (Països Baixos), la Universitat de Trento (Itàlia) i la Universitat de Milà (Itàlia). L'objectiu de la recerca ha estat analitzar l'impacte que pot tenir l'ús d'etiquetes relacionades amb la informació ambiental, ecolabels, en el consum de cotxes ecològics. Aquesta etiqueta d'excel·lència ambiental, establerta el 1992 i reconeguda a tot Europa i a tot el món, s'atorga a productes i serveis que compleixen alts estàndards ambientals al llarg del seu cicle de vida. L'objectiu és promoure l'economia circular en encoratjar els productors a generar menys residus i CO2 durant el procés de fabricació.

La recerca, publicada a la revista The International Journal of Life Cycle Assessment , mostra l'existència d'una bretxa entre les actituds dels europeus envers el medi ambient i el comportament que tenen a l'hora de comprar un cotxe. «Com altres vegades, als consumidors ens preocupa més el preu, la seguretat i el rendiment del vehicle que no pas l'impacte mediambiental que pugui tenir», explica el cofundador d'Open Evidence i professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, Francisco Lupiáñez.

«La causa d'això, entre altres factors, és que una part dels consumidors associen la compra de vehicles menys contaminants o de menys consum amb preus més alts i amb un rendiment més baix. I no sempre és així», afegeix Lupiáñez. El treball científic ha detectat que en una gran part de la població hi ha una confusió entre els conceptes de contaminació i de consum de combustible. Gairebé la meitat dels enquestats (47%) pensa que els vehicles que produeixen menys contaminació consumeixen menys combustible.

Davant la possibilitat de tenir incentius per a comprar un cotxe amb menys impacte mediambiental ecològic, els consumidors prefereixen els avantatges financers (exempcions fiscals o subsidis) que no pas els avantatges no financers (accés a les zones de baixes emissions, evitar restriccions de circulació o gaudir de tarifes barates en els pàrquings). En cas que hi hagués una prohibició de la circulació de cotxes d'altes emissions durant els dies de contaminació elevada, les persones que farien servir el transport públic o la bicicleta o que anirien a peu per a moure's serien més (23%) que les que es plantejarien comprar un cotxe de baixes emissions (18%). De la mateixa manera, si els cotxes de baixes emissions obtinguessin «llocs d'aparcament substancialment més barats al centre de la ciutat», més persones preferirien viatjar amb transport públic (18%) que comprar un ecocotxe (14%).