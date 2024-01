La UOC participa amb nou 'start-ups' en el Barcelona Tech Spirit

Inspirant el futur emprenedor

En el marc del Barcelona Tech Spirit, la UOC també estarà present el 26 de febrer a la trobada Pre-seed Tech Startup Pitch: Inspiring the Future, amb Catalunya Emprèn i d'altres universitats catalanes, com a entitats organitzadores. La cita tindrà lloc al Canòdrom de Barcelona (carrer de Concepción Arenal, 165), orientada a donar visibilitat als projectes sorgits del Programa Primer –de la Generalitat de Catalunya, per al finançament d'iniciatives d'emprenedoria– i a generar un espai de networking entre projectes innovadors i agents de l'ecosistema emprenedor. Dins del Programa Primer, la UOC duu a terme el programa d'impuls de l'emprenedoria en l'àmbit educatiu, EduTECH Emprèn, a través de la seva plataforma Hubbik. En aquesta trobada també participaran FilmClub; així com PotMath, una aplicació de realitat virtual per a millorar els processos educatius per a alumnat amb dificultats d'aprenentatge, creada pel graduat Frederic Cerón, i Chordata, una iniciativa que promou vestits per a la captura de moviments humans i la seva transformació en productes 3D, guanyadora del passat #SpinUOC, programa anual d'emprenedoria de la comunitat UOC.

A més, altres start-ups impulsades per la UOC estaran en altres activitats: Go Zero Waste, que promou una app per a reduir la producció de residus en les compres del dia a dia, i SeniorDomo, una eina de servei de teleassistència per a gent gran, estaran en la sessió Tech4SDG, sobre afavorir l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU, i Dicus, una eina de comunicació entre metges, a la trobada sobre salut digital.

«Aquest esdeveniment confirma que al nostre entorn convergeixen la innovació, com a motor de progrés econòmic i social, i les tecnologies digitals, esdevenint aquesta cita una oportunitat per a la UOC de visibilitzar aquestes sinergies. En trobades com aquesta apostem per connectar a l'ecosistema d'emprenedoria i innovació les iniciatives que acompanyem a través de Hubbik, la plataforma d'emprenedoria de la Universitat», assenyala la vicerectora Àngels Fitó.

Una iniciativa puntual

Durant les primeres 24 hores de període d'inscripció, es van superar els 3.000 inscrits, amb l'objectiu de l'organització d'arribar fins als 5.000 assistents a la cita. Un èxit pronosticat per la contínua efervescència de piulades a Twitter amb la seva etiqueta #TechSpiritBarcelona. El Barcelona Tech Spirit està impulsat per Barcelona Tech City, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Govern espanyol, el Mobile World Capital Barcelona, el Consorci de la Zona Franca i la Cambra de Comerç, així com d'altres actors de la comunitat emprenedora. Segons els organitzadors, la cita es planteja com un esdeveniment «que se celebrarà només enguany, i que no busca ni ser alternativa ni substituir els altres, per omplir un buit en una de les setmanes més importants de l'any per a l'ecosistema digital i tecnològic local, espanyol i internacional. L'objectiu és que l'ecosistema de les start-ups, amb una gran activitat en aquestes dates, pugui mantenir l'oportunitat de trobades i de networking».