Els booktrailers són vídeos curts que presenten de manera breu i visual l'atmosfera d'un llibre. En equips de tres o quatre companys, d'entre 12 i 18 anys, els participants han escollit un llibre de qualsevol gènere o temàtica, han rumiat un guió i, amb càmera o mòbil, han gravat un vídeo que han editat i penjat a Youtube o Vimeo.

Un jurat professional ha valorat aspectes com la creativitat, el guió, la qualitat artística i tècnica d'aquests treballs. Segons Gemma Lluch, un dels membres del jurat i autora de la UOC, «testimonis i experiències de docents i bibliotecaris parlen d'una major motivació de l'alumnat gràcies a l'ús dels booktrailers i de la possibilitat d'incloure pràctiques col·laboratives i multidisciplinàries». Afegeix també que «des de les investigacions que hem fet, els booktrailers tenen la possibilitat de transcendir l'escola i dirigir-se al públic en general; això ocorre quan el treball es publica en els llocs webs de biblioteques o escoles».

Teresa Fèrriz, responsable de Nous Projectes de la UOC i al capdavant del projecte Lletra, afegeix que durant el procés de realització d'aquests projectes s'han reforçat competències especialitzades (des de l'edició en vídeo digital a l'elaboració d'una escaleta audiovisual), però també s'han treballat moltes altres «tant o més importants com el treball en equip, reforç del pensament crític durant el procés de lectura del llibre individual i després col·lectiva, cooperació i integració de les intel·ligències múltiples, escolta activa...». Per a Lluch, «es posen en joc capacitats com les de la comprensió del text per poder fer un resum i una adaptació a un mitjà audiovisual. La capacitat de transcendir el llenguatge escrit a l'audiovisual».

Segons Fèrriz, «proposar als estudiants la ideació, disseny i producció d'un booktrailer permet al professorat treballar transversalment». I ho exemplifica dient que «algunes de les millors pràctiques s'han realitzat quan han col·laborat el professorat de llengua i literatura, tecnologies, audiovisuals i dibuix».

Especialistes es pregunten si aquest tipus d'activitat permet reconnectar els alumnes amb el món de la lectura. Per a Fèrriz, «es tracta d'una transformació-adaptació de llenguatges: de l'escrit a l'audiovisual. Aquestes pràctiques fa temps que es fan a l'escola i el factor principal d'èxit és la forma que es treballa, l'avaluació que s'hi incorpora per millorar-la i la discussió que genera».