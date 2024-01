Nou full de ruta de la UOC per a reduir les desigualtats de gènere

«El compromís de la UOC amb la igualtat de gènere ha passat de ser un objectiu institucional a un assoliment compartit per centenars de persones de la nostra comunitat universitària», explica el rector de la institució, Josep A. Planell. Fruit d'aquesta realitat, neix un nou full de ruta de la Universitat per a encarar els reptes que plantegen les desigualtats de gènere des d'ara i durant els propers cinc anys. Es tracta del Pla d'igualtat 2020-2025, que la UOC presentarà el 5 de març amb motiu del Dia de la Dona i com a «mostra del compromís consolidat que té la Universitat amb la lluita contra les desigualtats de gènere», afegeix Planell.

El que ja és el quart pla de la Universitat per a reduir la desigualtat de gènere en l'àmbit universitari gira al voltant de vuit principis rectors, que són:

Transversalitat de gènere: integrar la perspectiva de gènere en tots els àmbits i processos de la Universitat, parant atenció a com el gènere crea realitats de desigualtat, dissenyant actuacions que s'adaptin a aquesta perspectiva i eliminant discriminacions.

Transformació del coneixement: generar i transmetre coneixement no androcèntric, que promogui la igualtat i que no generi desigualtats. Inclou la concepció dels continguts de les assignatures, les titulacions, els projectes de recerca i les activitats a les aules.

No discriminació: detectar, prevenir i reparar qualsevol possible discriminació per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual en qualsevol àmbit de la Universitat.

Equitat: donar igualtat d'oportunitats a tothom i posar mesures perquè aquesta igualtat sigui efectiva, és a dir, sostenible i transformadora.

Perspectiva de les cures: integrar la perspectiva de cures a la Universitat, és a dir, valorar i visibilitzar les accions necessàries per a la reproducció de la vida, tradicionalment adjudicades a la feminitat, invisibilitzades i excloses pel mercat de treball.

Reconeixement de la diversitat: entendre la diferència com a riquesa i fomentar l'ús de relats i llenguatges que interpel·lin la realitat social en la seva complexitat, en els quals tothom es pugui veure representat.

Feminisme: defensar la igualtat de drets i llibertats de totes les persones, sigui quin en sigui el gènere.

Millora contínua: recollir dades que permetin saber com avança el Pla i detectar on cal millorar per a continuar avançant cap a la igualtat de gènere en tots els àmbits.

Alguns exemples de projectes i accions concretes

A partir d'aquests principis, la Universitat treballa amb una cinquantena d'accions, algunes de les quals són aquestes:

- Projecte per a incorporar la perspectiva de gènere en tots els programes formatius. Es vol intervenir en el procés de disseny dels recursos d'aprenentatge i del contingut de les assignatures.

- Projecte per a promoure la igualtat de gènere en els programes d'impuls a l'emprenedoria. Per exemple, es volen organitzar tallers en línia dins de la incubadora virtual Hubbik per a conscienciar els emprenedors sobre la igualtat de gènere.

- Pla de formació específica en perspectiva de gènere per a tot el personal de la Universitat, adaptat a les necessitats que es tinguin segons els diferents àmbits de treball.

- Projecte per a fomentar el protagonisme de dones científiques d'àmbits tradicionalment masculinitzats com a agents actives de canvi. La UOC s'adhereix al Technovation Challenge; Code for Girls, concurs internacional d'emprenedoria i tecnologia liderat per noies i dones mentores, voluntàries de la UOC, per a crear una aplicació mòbil capaç de resoldre problemes socials concrets del seu entorn.

- Projectes de mentoria social i voluntariat en l'àmbit tecnològic perquè nenes i adolescents incrementin competències en àmbits tradicionalment masculinitzats. S'està impulsant un nou projecte inclusiu anomenat Code Club que vol donar accés a competències informàtiques a grups reduïts de noies i nois en situació de risc social o de baix nivell adquisitiu mitjançant cursos de Scratch impartits a biblioteques de barris on hi ha escoles d'alta complexitat.