Així perceben ells la revolució tecnològica del plaer sexual femení

La indústria de les joguines eròtiques per a la dona viurà una època de bonança en el futur a curt termini. És el que asseguren estudis com l'informe sobre el mercat global de joguines sexuals femenines, publicat per Technavio, que conclou que el sector creixerà un 11% cada any fins a aconseguir un increment de 6.180 millones de euros el 2024. L'èxit recent de determinats productes de la indústria eròtica és darrere d'aquestes expectatives, especialment el del succionador de clítoris Satisfyer, que, malgrat la seva curta vida, ja acumula més de 6,5 milions d'entrades a Google. Aquestes xifres eren inimaginables fa només alguns anys, quan parlar públicament de joguines sexuals femenines era una excepcionalitat. «La sexualitat femenina no solament era tabú, de vegades ni existia. Les investigacions sobre la complexitat del clítoris són recents, per exemple», recorda Begonya Enguix, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.

Els experts coincideixen que parlar sense embuts del plaer femení i de les eines tecnològiques que ajuden a arribar-hi representa una novetat, i fa evident el canvi en la manera com homes i dones mirem i percebem les relacions eròtico-sexuals. Aquest fet, segons l'antropòloga i experta en masculinitats Begonya Enguix, és relacionat amb l'auge i la presència social de moviments feministes i amb l'augment de la consciència sobre la necessitat social d'unes relacions de gènere justes i igualitàries.

No obstant això, tot i que aquest nou escenari comporta un pas més cap a la igualtat, no tots perceben de manera positiva el canvi, ja que pot crear inseguretats al sector de la població masculina més tradicional. «En el cas de masculinitats tradicionals que es consideren custòdies del cos femení i responsables úniques del seu plaer, poden veure amenaçada la seva virilitat», assenyala Enguix, que és investigadora del grup MEDUSA (Gèneres en Transició: Masculinitats, Afectes, Cossos i Tecnociència) de la UOC.

Com explica Begonya Enguix, amb una perspectiva tradicional es considera que l'home és el membre actiu de la parella heterosexual i la dona, un objecte en espera de ser seduït i conquerit, un element passiu destinat a l'ús i gaudi masculins. I els homes que continuen vivint d'aquesta manera les relacions sexuals són els que poden trobar en les joguines eròtiques un competidor. No obstant això, en opinió dels experts, aquest percentatge de la població és cada vegada més reduït. «Afortunadament, hi ha moltes parelles heterosexuals que no funcionen d'aquesta manera ni consideren que la responsabilitat sobre unes relacions personals, afectives i sexuals plenes i agradables ha de recaure únicament sobre el membre masculí», assenyala la professora de la UOC, una de les impulsores del congrés internacional Men in Movement.