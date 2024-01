Comunicat del rector sobre la COVID-19

Benvolgudes i benvolguts membres de la comunitat UOC,

L’emergència generada per la pandèmia de la COVID-19 ha justificat una sèrie de decisions polítiques i sanitàries contundents, amb afectacions directes sobre la vida quotidiana de milions de persones. A la UOC hem anat seguint i aplicant els protocols recomanats per les autoritats públiques, conscients de la importància de preservar la salut de la nostra comunitat i de col·laborar en la contenció tant del virus com de la desinformació. La salut global és el bé més preuat que hem de prioritzar.

Com vosaltres, soc conscient que els dies que vindran no estaran exempts de dificultats. Totes les mesures que hem pres a la UOC, entre les quals hi ha la generalització de l’e-treball, van encaminades a preservar la salut dels nostres treballadors i treballadores, i també a fer el possible per garantir l’activitat docent i de recerca, i el funcionament de la resta de serveis. Seguirem prenent les mesures més adequades en cada moment.

La nostra comunitat, totes i tots vosaltres, és diversa, amb responsabilitats en molts àmbits de la societat i a països de tots els continents. La constituïm persones que, a més d’estudiar, treballen; persones amb responsabilitats en l’àmbit veïnal, associatiu, empresarial i en les diverses administracions; persones, totes, amb responsabilitats familiars i ciutadanes.

Vivim en un món global cada dia més interconnectat. Aquesta crisi ens ho evidencia de manera explícita. L’actuació responsable i compromesa de cadascú és clau. Estic convençut que, des de la comunitat UOC, sabrem col·laborar en la superació d’aquesta crisi.

Molt cordialment,

Josep A. Planell

Rector de la UOC