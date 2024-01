Psicòlegs i psicòlogues de tot l'Estat s'han sumat, de manera totalment altruista, a la iniciativa solidària #NingúnMayorSolo, endegada per DKV Servicios, el Consell General de la Psicologia d'Espanya, la Plataforma del Voluntariat d'Espanya i la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. #NingúnMayorSolo posarà a disposició de la gent gran i els professionals sanitaris atenció psicològica per ajudar-los a fer front a la situació causada pel coronavirus. En el marc del conveni que va signar la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb l'asseguradora el passat 2018, el psicòleg Manuel Armayones, investigador expert en disseny del comportament (behaviour design) de l'eHealth Center de la UOC i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, ha format part de l'equip que ha assessorat els ideòlegs del projecte.

El projecte solidari #NingúnMayorSolo, que s'emmarca en la campanya #PsicólogosFrentealCovid, es dividirà en dues fases. En la primera s'ha habilitat un telèfon que ja és actiu (976 388 601) al qual la gent gran pot trucar si necessita atenció psicològica. A més, des de les entitats del Tercer Sector hi podran derivar possibles usuaris, si ho creuen convenient. En la segona fase, que encara s'està perfilant, aquest servei s'oferirà només a professionals sanitaris mitjançant l'aplicació Quiero Cuidarme Más. En totes dues situacions s'assegura la confidencialitat de les dades que es facilitin; a més, en el cas dels professionals sanitaris es vetllarà per mantenir en tot moment la confidencialitat de la consulta.

Com explica Manuel Armayones, reconegut com a influencer per la revista Forbes, el suport psicològic que ofereix la plataforma a gent gran i professionals sanitaris actualment és una «necessitat inajornable». Gràcies a la seva expertesa en disseny del comportament aplicat a les TIC, s'hi va poder sumar des del principi tot «participant tant en el disseny de la iniciativa com en la promoció i difusió». Tot plegat, per tal de «contribuir a mantenir fortes emocionalment totes les persones que lluiten contra la COVID-19 en un moment excepcional que demana mesures excepcionals».

Atès el caràcter col·laboratiu i obert de la proposta, els psicòlegs i les psicòlogues que s'hi vulguin sumar encara ho poden fer registrant-se al portal www.psicologosfrentealcovid.org, des d'on rebran la informació i les indicacions sobre com han de procedir.

A banda de la col·laboració de la UOC, #NingúnMayorSolo també rebrà el suport de Numintec, Salutic, Orange, Fundación Salud y Persona, Fundación Amigos de los Mayores, Fundación Integralia DKV, Human Age Institute by Manpower Group, Fundación Edad & Vida, Círculo de Orellana, Ita (especialistes en salut mental), Seniors en Red, Fundación Telefónica, Instituto Relacional, Banc Sabadell i Zurich.