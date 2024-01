El confinament podria accelerar la desaparició dels diners en efectiu

Dificultats de la desaparició de l'efectiu

La situació és la mateixa a la resta de països de tot el món, des de l'Índia fins a Kenya passant per Colòmbia o Suècia. La idea d'una economia sense efectiu va prenent forma mitjançant diferents sistemes de pagament, i la crisi per la COVID-19 accelera aquest procés. No obstant això, els experts no s'atreveixen a posar una data per a la desaparició definitiva dels diners en efectiu. Afirmen que és una incògnita perquè, per fer-ho, caldria solucionar alguns aspectes complicats. «Una de les dificultats és la bretxa digital, a més de les persones en risc d'exclusió financera, que són les que no poden tenir accés a targetes o relacions amb entitats bancàries, o que no en volen tenir», assenyala August Corrons, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. «Però, a més, l'efectiu dona lloc a falta de rastreig de diners, cosa que facilita operacions il·lícites, i aquest punt és el que fa pensar que no és tan fàcil eliminar l'efectiu perquè a determinats col·lectius els convé que existeixi», adverteix Corrons.

En qualsevol cas, el professor de la UOC pensa que l'estalvi econòmic i la reducció d'impacte ambiental que significaria la desaparició de l'efectiu s'imposaran finalment. Considera que el moment en què això passi dependrà del sistema amb què es vulgui operar, ja que hi ha dos escenaris possibles. «El primer és limitar-se a eliminar el paper i continuar utilitzant el sistema actual per pagar-ho tot digitalment, de manera que els bancs i les entitats financeres en serien els grans beneficiaris», assenyala Corrons. Un segon escenari, que trigaria una mica més a arribar però que permetria la traçabilitat dels diners sense la intervenció d'entitats bancàries, és el sistema que s'està plantejant a Suècia, en què el Banc Central emetria diners digitals per mitjà de la tecnologia de cadena de blocs (blockchain). «Això permet digitalitzar les transaccions sense necessitat que hi hagi una entitat financera que validi el que estàs fent i fa possible que s'aconsegueixi el mateix efecte sense necessitat d'haver de pagar comissions», explica August Corrons.