Gemma Humet

La terrassenca Gemma Humet neix el 19 de novembre del 1988. Als 18 anys abandona una prometedora carrera com a pianista clàssica per dedicar totes les seves energies a l’estudi del cant jazz. Aleshores comença els estudis superiors de Cant Jazz a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), on comença a tenir contacte amb altres músiques com són el flamenc, la música tradicional i popular, la música clàssica, etc., fet que la porta a formar part durant dos anys del grup Thalassa fent cançons d’arrel mediterrània. Paral·lelament, coneix el gran guitarrista Toti Soler, amb qui des d’aquell moment ja no ha deixat de treballar conjuntament. Grava diverses cançons en els seus últims discos i forma part de diversos projectes del guitarrista que la porten a actuar per Catalunya, el País Valencià i França.

A més, Gemma Humet col·labora activament en diferents projectes del també reconegut guitarrista Toni Xuclà, musicant poesia de poetes tan nostrats com Espriu, Pere Quart o Palau i Fabra, entre altres, els quals la porten a participar en nombrosos espectacles i actes institucionals de ressò mediàtic, com per exemple la Diada de l’11 de Setembre al Parc de la Ciutadella del 2013, dirigit per Joan Ollé, o també l’entrega del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes del 2014, atorgat al cantautor Raimon i celebrat al Palau de Música Catalana.