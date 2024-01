La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una de les entitats que dona suport a la iniciativa «Desafíos comunes», de Frena la curva, plataforma ciutadana per sumar esforços conjunts davant de l'actual pandèmia del coronavirus. L'organització llança una convocatòria pública, oberta fins al 22 d'abril, per impulsar el desenvolupament de projectes de manera col·laborativa per fer front als reptes socials que caldrà afrontar en el futur immediat.

La UOC se suma a una iniciativa alineada amb la seva implicació en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030 de l'ONU, que també encaixa amb els objectius del seu Pla d'acció Coneixement Obert per obrir a la societat el coneixement generat a la Universitat. A més, «Desafíos comunes» s'alinea amb la plataforma Hubbik, d'impuls a l'emprenedoria i la innovació, amb l'objectiu d'esdevenir una comunitat d'innovació oberta, connectada i orientada a col·laborar en les solucions dels reptes que planteja la societat.

Des de Frena la curva s'apunta que quan comenci la desescalada progressiva de les mesures d'aïllament social contra la pandèmia, la societat es trobarà afectada per canvis socials i econòmics profunds, però també amb nous recursos digitals, distribuïts i col·laboratius a escala local i global, fruit de la mobilització de la societat i la innovació accelerada de processos en el sector públic en col·laboració amb organitzacions socials i empreses de tots els sectors. «Seran mesos decisius, en els quals haurem de donar el millor i mantenir-nos més units que mai per continuar definint quina mena de societat surt d'aquest trànsit històric», assenyalen.