Drets i llibertats (vulnerats) en l'estat d'alarma

On són el poder judicial i els òrgans parlamentaris?

«El Parlament i el poder judicial gairebé han desaparegut, i això és preocupant, especialment perquè aquest darrer és el garant dels drets dels ciutadans, i és per tant un servei essencial en un moment en què per via de decret el Govern d'Espanya atribueix més poder a la policia i fins i tot es mobilitza l'exèrcit», adverteix Tamarit. I és que tots els canvis imposats per l'estat d'alarma s'han fet mitjançant decrets llei: «La Llei orgànica 4/1981, en l'article 1.4, assenyala que la declaració dels estats d'alarma, excepció i setge no interromp el funcionament normal dels poders constitucionals de l'Estat».

Els nens a casa, drets vulnerats

La privació de la circulació s'ha acarnissat amb els nens, a qui s'ha obligat a quedar-se a casa durant més de trenta dies i amb la possibilitat de sortir només quan l'adult no tenia cap altra opció. «Aquest sacrifici imposat als menors és un dels errors i abusos més grans que s'han comès en la gestió de l'epidèmia, que s'explica perquè molt pocs s'han pres seriosament els nens com a titulars de drets i no com a mer element afegit a la vida dels adults», afirma Tamarit.

El Govern d'Espanya no pot investigar les notícies falses

Una altra de les polèmiques ha estat el control i el monitoratge d'Interior, mitjançant la Guàrdia Civil, de rumors, mentides i notícies falses (fake news) que es difonen a les xarxes i que les autoritats estan traslladant a la Fiscalia perquè comporten un «engany manifest amb risc a l'ordre públic» per a la població. «Difondre una notícia falsa no és un delicte i, per tant, ni el Govern d'Espanya ni la policia estan autoritzats a investigar-ho. Tampoc no vol dir que aquesta mentida estigui coberta per la llibertat d'expressió, perquè el dret a informar no cobreix el dret a donar informació no veraç, però que sigui mentida no vol dir que sigui automàticament un delicte», aclareix.

«Si fos un delicte, i fos un delicte privat, com seria el cas d'una calúmnia o una injúria, tampoc no es podria investigar d'ofici, només en casos de delicte d'odi o un fet delictiu», afegeix.

Per a Tamarit, hi ha una extralimitació clara del Govern d'Espanya en un moment en què hi ha un clima de perill greu respecte dels drets, en el qual, sota la cobertura de l'estat d'alarma, el Govern s'està atribuint poders que no li dona la llei i que van més enllà del sentit de l'estat d'alarma.

La imposició de multes, una mesura desproporcionada

Ja s'han emès més de 600.000 multes des de la declaració de l'estat d'alarma. «L'Estat pot multar quan hi ha una infracció de les condicions de l'estat d'alarma i les multes són en aplicació de la llei de seguretat ciutadana. També es poden arribar a imposar sancions penals per desobediència, però tant en un cas com en l'altre, hi ha una desproporció i un risc d'un ús arbitrari de la potestat que la llei dona a la policia», adverteix.

Actualment, s'aplica la llei de seguretat ciutadana —batejada com a llei mordassa— contra els ciutadans que eludeixen el confinament. S'imposen multes de, per exemple, 601 euros per un «desplaçament no autoritzat», i de fins a 2.000 euros si els agents opinen que l'infractor els ha «menyspreat». El nombre elevat de sancions és «una demostració de la intervenció» abusiva «de l'Estat amb l'estat d'alarma» i adverteix que comporta un «risc important per als drets i les llibertats dels ciutadans, que haurien d'interposar recursos contra aquestes sancions».

Classificar i atendre els pacients segons les seves possibilitats

En l'àmbit mèdic, davant la saturació de les UCI, alguns sanitaris s'han vist obligats a triar a quins pacients poden atendre amb més mitjans i negar aquests recursos a altres pacients. «Jurídicament, en una situació de recursos limitats i de medicina de catàstrofe, està justificat atendre el malalt amb millor pronòstic», afirma Tamarit.

L'estat d'alarma no ha d'oblidar els drets fonamentals

És clar que l'estat d'alarma és una situació que preveu la Constitució i que permet al Govern d'Espanya adoptar mesures excepcionals, però «els drets fonamentals de la Constitució no estan suspesos ni afectats per l'estat d'alarma i, segons quines mesures es vulguin adoptar, poden ser inconstitucionals», explica. «El risc d'abús sempre és allà on hi ha un poder no subjecte a control i la història ens ensenya quines en poden ser les conseqüències. Encara que aquesta crisi es pugui considerar una situació excepcional i temporal, algú ha d'alertar davant el perill que es cronifiqui», conclou Tamarit.

Experts debaten en línia l'aplicació de l'estat d'alarma

El seminari web tindrà lloc el dimarts 12 a les 18 h i es podrà seguir mitjançant el canal de YouTube de la UOC des d'aquest enllaç. La participació és gratuïta i molt senzilla. Mitjançant aquest enllaç s'obté accés a la sessió, sense necessitat d'instal·lar cap programa. A més d'assistir a la presentació dels experts, els participants disposen d'un xat per fer-los arribar preguntes. Les sessions tenen una durada d'una hora i es gravaran en vídeo, de manera que es podran veure posteriorment al mateix canal de YouTube de la UOC.