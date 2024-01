Cada any institucions educatives d'Iberoamèrica participen en el Rànquing Iberoamericà d'Institucions d'Educació Superior (IES) SIR Iber, el qual té com a objectiu donar a conèixer l'acompliment en recerca, innovació i impacte social de les institucions, i aquest any, en el dotzè lliurament, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ocupa la posició 176 de 1.748 institucions iberoamericanes analitzades per SCImago Research Group (SRG) i la revista científica El Profesional de la Información, posició que per a la UOC ha estat estable en els últims anys, cosa que demostra la seva alta producció de recerca.

Aquesta mateixa anàlisi va demostrar que països com Brasil, Espanya, Portugal, Mèxic, Xile, Argentina i Colòmbia van aconseguir publicar més de 60.000 treballs en el període 2014-2018, i es consoliden com els països amb més capacitat de producció, seguits per Perú, Equador i Bolívia, països amb una producció científica emergent. D'acord amb l'anàlisi emesa per les signatures, aquestes entitats educatives són caracteritzades addicionalment en termes d'aportacions científiques, econòmiques i socials, contribuint d'aquesta manera a la presa de decisions, al desenvolupament de polítiques públiques i institucionals i a l'establiment de fulls de ruta per a l'impuls de l'activitat investigadora i la millora contínua de les institucions.

Aquest rànquing, SIR Iber de SCImago, inclou únicament les institucions d'educació superior que tenen com a mínim un document publicat en revistes indexades en Scopus al llarg del període analitzat, i aquest 2020, a més dels 17 indicadors agrupats en recerca, innovació i impacte social (basat en Altmetrics i en la visibilitat web en general), l'estudi ofereix informació sobre l'acompliment de cada institució en ítems d'impacte, excel·lència, lideratge, accés obert, gestió editorial i innovació, incloent-hi per a aquesta ocasió l'ítem weighted citation normalized (WCN), que mostra l'impacte de cada publicació en funció de les categories temàtiques de la revista científica.

En el rànquing, la UOC mostra un acompliment destacat en impacte normalitzat, l'indicador bàsic de la producció científica de qualitat; així mateix en l'ítem d'open access, és a dir la publicació en revistes acadèmiques d'accés obert, i en l'indicador de col·laboració internacional, amb el qual es verifica que en la producció científica participin persones de diferents països, centres universitaris i de recerca.