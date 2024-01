Una recerca de la UOC millora les imatges mèdiques obtingudes per TAC

Una finestra a l'interior del cos

La tomografia computada, també coneguda com TAC, utilitza processos computacionals per combinar múltiples mesuraments mitjançant rajos X des de diferents angles i així produir imatges tomogràfiques. Aquest procés no invasiu, que genera una visió reconstruïda en tres dimensions d'òrgans i teixits, permet als metges veure dins del cos sense practicar cap incisió.

Es tracta d'una tècnica que «ajuda els experts a determinar la presència de tumors i la localització, grandària i extensió exactes. També es pot usar per diagnosticar trastorns musculars o ossis, infeccions o coàguls sanguinis, malalties del cor, nòduls pulmonars i masses al fetge», explica Mohammad Mahdi Dehshibi, investigador postdoctoral en el Scene Understanding and Artificial Intelligence Laboratory (SUNAI), dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, i director del Pattern Research Centre a Teheran (Iran). «Aquesta tecnologia està entre les tècniques d'imatge més utilitzades per guiar biòpsies i teràpies de radiació, com també per monitorar l'efectivitat de tractaments per al càncer i detectar ferides i hemorràgies internes».

No obstant això, la tomografia computada implica el risc de danyar l'estructura de l'ADN i, per tant, produir càncer, a causa de l'exposició del cos als rajos X. Per exemple, la radiació que rep una persona quan es fa un TAC al cap equival al total de radiació a què s'exposa el cos al llarg de 243 dies de vida normal.