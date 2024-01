Enmig de la pandèmia, els docents tenen com a repte reorientar d'una manera diferent els processos educatius mitjançant la virtualitat, i, encara que no es tracta de la transició més adequada cap a aquesta modalitat d'estudi, l'adopció de les tecnologies sí que ha servit per replantejar els plans d'estudis amb l'objectiu que milions d'estudiants continuïn aprenent des de casa. A partir d'aquest fet, la UOC ha desenvolupat un conjunt d'ajuts adreçats a professors per impartir una docència no presencial d'emergència basada en estratègies i recursos breus.

En el marc d'aquestes estratègies, la UOC proporciona una guia als docents per promoure competències relacionades amb l'ensenyament en línia en estudiants per mitjà d'un decàleg que Antoni Badia Garganté, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, va presentar en un seminari web. En aquest decàleg, el docent relaciona aspectes bàsics per fomentar el desenvolupament de les competències en l'ensenyament no presencial: