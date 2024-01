Com serà el consumidor postpandèmia?

Creix l'a-commerce, la compra en línia programada i automàtica

Durant el confinament, el comerç electrònic (e-commerce) no ha estat l'únic que ha guanyat adeptes. «La situació de la COVID-19 ha impulsat el comerç electrònic, però passa el mateix amb el comerç automatitzat (a-commerce), sobretot per la comoditat que significa per al consumidor», afirma Xavier García, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. El comerç automatitzat (a-commerce o automated commerce) és una manera de comprar a partir de la qual el client programa una compra determinada i n'automatitza el procés sense necessitat de participar-hi més. Normalment s'utilitza per a productes recurrents o que es consumeixen habitualment. «Hi ha productes de poc valor que necessitem quotidianament però que només pensem a comprar quan ens fan falta (productes de neteja, higiene personal, determinats aliments…). Si ens arriben a casa sense haver-los de demanar, amb la periodicitat adequada, és un estalvi de temps i de problemes», afirma García. L'expert afegeix que, si els grans operadors de comerç automatitzat aconsegueixen afinar els algoritmes, s'implantarà en moltes més cases. «A més, com que els operadors poden preveure el volum de compres d'un producte per part de cada consumidor, poden oferir preus molt més competitius», assenyala.

Però el consumidor de després de la pandèmia no solament comprarà per internet: els experts coincideixen que tindrà un vessant dual, en línia i presencial. «Es continuarà comprant en línia perquè hi ha molta gent que té por d'anar a les grans superfícies. Possiblement això impulsarà el petit comerç de proximitat, que ofereix un producte de qualitat i a bon preu i que no té les aglomeracions de gent que poden tenir les grans superfícies», explica Ana Isabel Jiménez Zarco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. En aquesta línia, segons dades de Kantar, els supermercats de barri o regionals i les cadenes amb més presència als barris —com DIA o Eroski— han guanyat quota en el mercat de gran consum davant els grans hipermercats.