Consells per a incorporar-se a una empresa en temps de teletreball

Entesa i autonomia

Qualsevol mena de contacte no presencial implica la manca de llenguatge no verbal, subratllen les expertes, de manera que cal fixar-se en la manera d'expressar-se. «Cal ser especialment curosos, sabent que ens falta una gran part d'informació», adverteix Thomas, que recomana llegir dues vegades els missatges abans d'enviar-los i ser conscients que el to de les frases el posa la persona que les llegeix. Les professores també consideren que els períodes d'adaptació seran més llargs si es comença a treballar des de casa. «L'autonomia al començament serà més baixa. Cal donar un temps perquè la persona que s'acaba d'incorporar sàpiga quines són les seves tasques, quines eines té, qui són els seus interlocutors...», defensa Rimbau. Per la seva banda, Thomas opina que el temps d'adaptació serà «més llarg» encara que depengui, per exemple, de si es coneixen o no les eines de treball. «Enfrontar-nos a un canvi tecnològic sempre ens genera estrès», ressalta.

El teletreball que gran part de la ciutadania va estrenar amb l'estat d'alarma també ha provocat problemes de conciliació o de desconnexió digital, que es poden agreujar en el cas de noves incorporacions. Rimbau reclama que es respecti el dret al descans de tota la plantilla i, juntament amb Thomas, considera que és el moment d'afegir, al compliment de la normativa sobre el tema, el complement del «diàleg i l'acord» i d'apostar per la «flexibilitat». La persona que exerceix de cap té un paper molt important tant a l'hora de poder arribar a pactes sobre la manera de treballar com en la benvinguda del nou membre de l'equip i en la cohesió d'un grup virtual. Pel que fa a la persona que s'incorpora, ambdues docents dels Estudis d'Economia i Empresa consideren que aquesta figura ha de ser la de referent. «Haurà d'exercir de guia, tenir moments més freqüents de contacte, encara que siguin breus, i aprofitar aquests moments per aclarir expectatives, comentar la feina en curs i resoldre possibles dubtes», explica Rimbau. Thomas hi afegeix que ha de dur a terme un «control no rígid» del que el nou integrant del grup fa en la seva jornada per poder-lo ajudar.