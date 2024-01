Personal investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Jaume I (UJI) han desenvolupat PleaseApp, una aplicació que té com a objectiu l’avaluació, l’avaluació dinàmica i el tractament de les habilitats pragmàtiques i de comunicació social en infants de 3 a 12 anys, amb la utilització d’un entorn atractiu, lúdic i familiar per als menors.

L’eina s'adreça a professionals de la psicologia, la logopèdia i altres especialistes de l’atenció psicoeducativa que treballen amb nens i nenes que tenen un trastorn del desenvolupament, especialment amb dificultats pragmàtiques i de comunicació social. L’aplicació informàtica està enregistrada i preparada perquè s'instal·li i es faci servir a Windows i Mac, en espera d’un acord de llicència.

El disseny dels ítems s’ha basat en estudis empírics i revisions. En primer lloc, han tingut en compte les fites del desenvolupament de les habilitats pragmàtiques i de comunicació social durant la infantesa de nens i nenes amb desenvolupament típic i, en segon lloc, les dificultats evidenciades pels infants amb desenvolupament atípic del llenguatge, com ara aquells que tenen un trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL) o un trastorn de l’espectre autista (TEA).

«Aquest mètode innovador permet obtenir una perspectiva puntual o dinàmica de les habilitats de l'infant i, per tant, proporciona informació útil per planificar intervencions posteriors adaptades a les necessitats reals en l’àmbit educatiu», expliquen Alfonso Igualada, investigador del Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL) de la UOC –adscrit als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació–, i Clara Andrés i Raquel Flores, investigadores de la UJI.

L’aplicació, desenvolupada en versió nativa i en versió webapp, ha estat provada amb població infantil d'entre 3 i 12 anys (amb trastorns del neurodesenvolupament i sense), i ha permès detectar si el menor té habilitats pragmàtiques i de comunicació social apropiades per a l’edat, així com especificar quins problemes particulars presenta en deu nivells diferents: comprensió del llenguatge figurat; comprensió d’intencions complexes; comprensió de l’humor; aprenentatge de noves paraules des del context; ordenació de seqüències de situacions comunicatives; habilitats de metapragmàtica conversacional; habilitats de referència; integració gest-parla-context; ús de fórmules de cortesia, i comprensió de peticions indirectes.

L’eina permet dur a terme una intervenció lúdica i motivadora, ja que inclou sistemes de premis i feedbacks de millora, a més de tenir una versió masculina i una de femenina. Cadascun dels deu nivells correspon a un context diferent i els personatges, majoritàriament, són nens i nenes. Usen escenaris amb contextos familiars per als infants en període escolar, com ara l’escola, el zoològic, el parc o el cinema. En cada nivell, hi ha instruccions perquè el menor ajudi el personatge principal a trobar la solució correcta triant entre diverses opcions. A més, els textos que s’usen en les instruccions, diàlegs o opcions, compten amb el seu àudio corresponent.

El professional d’atenció psicoeducativa pot crear tants participants com vulgui, i incloure-hi informació: codi, gènere, data de naixement, diagnòstic, escola, nivell educatiu, observacions. En funció de l’objectiu terapèutic (avaluació, avaluació dinàmica o tractament) i de les característiques del menor (edat i habilitats), l’especialista l’haurà de supervisar o reforçar en major o menor mesura. A més a més, l’aplicació disposa d’un itinerari d’avaluació i un altre d’intervenció que permet utilitzar-la en les funcions d’avaluació, avaluació dinàmica i tractament en cadascun dels deu components, i el professional pot obtenir un informe del que ha fet l'infant en cadascun dels nivells que ha completat.

En la modalitat d’avaluació es determina el nivell d’habilitat de l'infant. En el d’avaluació dinàmica s’avaluen el procés i el potencial d’aprenentatge i les ajudes necessàries de les habilitats del menor. I, en darrer lloc, la modalitat de tractament permet entrenar aquesta competència, ja que els ítems d’intervenció es poden usar dins d’un programa d’intervenció dels components de la pragmàtica.

