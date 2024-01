La barcelonina Clàudia Cabero, guanyadora del premi Miquel Martí i Pol 2019, serà la protagonista del concert que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha organitzat per a la revetlla de Sant Joan juntament amb la resta d'universitats de la Xarxa Vives. Totes plegades faran el concert en línia « Música de poetes » per agrair a tota la comunitat universitària l'esforç que ha fet durant els darrers mesos arran de la crisi sanitària. El concert tindrà lloc el 23 juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, a partir de les 11.30 h, a Instagram Live, i hi participaran cantautors catalans, valencians, balears i andorrans, que interpretaran les seves versions preferides de la poesia musicada en català.

La iniciativa neix com una mostra d'agraïment per la capacitat d'adaptació i resposta que els darrers mesos han demostrat els estudiants, el personal docent i investigador, i el personal d'administració i serveis. Alhora, amb la realització d'aquest concert en línia, les universitats reivindiquen el paper de la cultura, la ciència i l'educació en la superació de la crisi actual.

El programa inclou, a més de l'actuació de Clàudia Cabero, tretze actuacions més, en total catorze:

11.30 h. Andreu Valor, convidat per la Universitat d'Alacant.

Des del compte d'Instagram @culturaenlaua, versionarà els poemes «Cendra viva», de Ponç Pons, i «Ací em pariren», de Vicent Andrés Estellés.



11.40 h. Gerard Abril, Andreu Riera i Margalida Ramis, convidats per la Universitat de les Illes Balears.

Des del compte d'Instagram @uibuniversitat, interpretaran «Per entrar en els teus ulls», d'Isidor Marí, i «El pi de Formentor», de Miquel Costa i Llobera.



11.50 h. Xavi Múrcia, convidat per la Universitat de Girona.

Des del compte d'Instagram @univgirona, versionarà els poemes «Cap a les deus», «El temps», «Vida vulnerable» i «La paraula», de Joan Vinyoli.



12.00 h. Judit Neddermann, convidada per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Des del compte d'Instagram @la_upc, interpretarà «Jo no vinc al pou», de Daniel Vidal-Barraquer, i «El fugitiu», de Miquel Martí i Pol.

12.10 h. Lola Bou & Manel Brancal, convidats per la Universitat Jaume I.

Des del compte d'Instagram @ujiuniversitat, versionaran els poemes «Conjugació en primera persona» i «La clau al pany de la certesa», de Carmelina Sánchez-Cutillas, i «Oració d'un agnòstic», de Margarita Ballester.



12.20 h. Lluís Cartes, convidat per la Universitat d'Andorra.

Des del compte d'Instagram @lluiscartes, interpretarà un sonet de Shakespeare amb traducció de Txema Martínez i Gerard Vergés.



12.30 h. Gemma Humet i Coloma Bertran, convidades per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Des del compte d'Instagram @uvic_ucc, interpretaran «Si…», de Víctor Sunyol, i «Cançó de bressol», de Jaume Coll.



12.40 h. Temps d'Interlunari (Judith Sánchez, John Style i Xavier Pié), convidats per la Universitat Rovira i Virgili.

Des del compte d'Instagram @universitaturv, versionaran poemes del llibre Temps d'interluni, de Miquel Martí i Pol, compostes per John Style.



12.50 h. Enric Verdaguer, convidat per la Universitat Pompeu Fabra.

Des del compte d'Instagram @henrio.music, versionarà «Dintre del bosc», de Pepe Sales, i el seu propi tema «Hi haurà un dia».



13.00 h. El Diluvi, convidats per la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Des del compte d'Instagram @eldiluvi, interpretarà «I tu, sols tu» («Divisa»), de Maria-Mercè Marçal, i «Sageta de foc», de Joan Salvat-Papasseit.



13.10 h. Clàudia Cabero, convidada per la Universitat Oberta de Catalunya.

Des del compte d'Instagram @claudiacabero, interpretarà «Aquest camí tan fi», de Josep Carner (aportació de la UOC a l'Any Carner 2020), «Diuen», de Marià Manent, i «Pare meu», de Maria Cabrera.



13.20 h. Trending Covers, convidats per la Universitat Abat Oliba CEU.

Des del compte d'Instagram @annaferrer185, versionaran «Paraules d'amor», de Joan Manel Serrat, i «Amor particular», de Lluís Llach. També interpretaran «Compta amb mi», de Txarango.



13.30 h. Eva Dénia, convidada per la Universitat de València.

Des del compte d'Instagram @universitatvalencia, interpretarà els poemes «Als amics de tristor», «El carrer on vaig nàixer» i «Vent de tarda», de Maria Beneyto.



13.40 h. Artencurs, convidats per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des del compte d'Instagram @artencurs_uab, recitaran i interpretaran poemes de Blanca Llum Vidal. Clàudia Díez recitarà el poema «1634», amb un duo de dansa contemporània d'Èric Bermúdez i d'Adriana Gallego. Marc Martínez, al piano, interpretarà «Com amb tenalles». Amanda Manjón i Laura Meneses recitaran, entre altres poemes, «Concéntrate y di». I finalment, Marc Martínez, al piano, interpretarà «Per això».