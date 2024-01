Es constitueix el nou Consell Assessor de la UOC

El Consell integra, a més del rector de la UOC i del director de la FUOC, representants del Parlament, del sistema universitari de Catalunya, de les organitzacions empresarials i sindicals, dels antics alumnes i diverses personalitats de l'àmbit de la recerca i de la cultura. Conté, per tant, una representació àmplia de la societat catalana, que la Universitat, pel seu caràcter de servei públic, té la voluntat i el deure de servir.

Els membres d'aquest nou Consell Assessor són:

Lluís Baulenas, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (UB), diplomat en Funció Gerencial de les Administracions Públiques per ESADE i catedràtic de Matemàtiques d'educació secundària. Ha participat des del 2005 en el projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius. Anteriorment, ha estat secretari general del Departament d'Ensenyament (2017-2018); director general de Centres Públics (2016-2017); director dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental (2011-2016); inspector d'Educació (2004-2011); director de l'Institut Ramon Cases i Carbó de Palau-solità i Plegamans (1992- 2004), i professor de matemàtiques.

Mar Alarcón Batlle, vicepresidenta de Foment del Treball Nacional Fundadora i CEO de Social Car, primera plataforma de cotxes multiusuaris (carsharing) de l'Estat espanyol (des del 2011); cofundadora i sòcia de 19N Strategies (des del 2018); sòcia fundadora de Lanai Partners (des del 2018), i docent dels programes MBA i màster de Gestió de l'Esport de la Sports Management School (des del 2019). Membre dels consells de direcció de Fira de Barcelona (des del 2018), de Barcelona City Tech (des del 2017), d'Adigital (des del 2017), i de l'Associació Espanyola de Directius, AED (des del 2017). Membre del Consell Assessor sobre Dones i Pràctica Jurídica de Seeliger y Conde (des del 2019) i del Consell Rector d'APD (des del 2019). Col·laboradora habitual del diari digital VIA Empresa (des del 2019) i fundadora associada de Sharing España (des del 2014). És mentora del programa d'empoderament de dones en posicions de poder Womanthon i de Connector Startup Accelerator, acceleradora d'empreses emergents digitals reconeguda perquè ofereix una mentoria d'alt nivell.

Àngel García Velázquez, responsable de Polítiques Educatives de CCOO Membre del Consell Escolar de Catalunya (CEC) i del Consell Escolar Municipal de Ciutat Vella com a representant sindical. També és patró de la Fundació BCN Formació Professional.

Xavier Olmo Vidal, responsable a FETE-UGT de Catalunya d'universitats privades i centres de recerca.

Josep Jonàs Cortés, membre honorífic del Consell Alumni de la UOC Diplomat en Ciències Empresarials, llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat i màster universitari de Direcció d'Empreses per la UOC. Programa de Desenvolupament Directiu PDD-1-2010 a IESE Business School (Universitat de Navarra). Tutor del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC. Director de la Unitat de Negoci d'Arquitectura i Construcció a Fira de Barcelona.

Lorena Jaume-Palasí, directora de The Ethical Tech Society Experta en filosofia del dret, és fundadora i directora executiva de The Ethical Tech Society (des del 2018, Berlín), cofundadora i directora executiva de l'organització Algorithm Watch (des del 2016, Berlín), que analitza l'ètica d'automatització i la digitalització en els processos algorítmics que tenen rellevància social. És cofundadora del grup Dynamic Coalition on Publicness, dins del Fòrum de Governança d'Internet (IGF) de Nacions Unides, i directora de la secció nacional alemanya de l'IGF. Forma part del grup de cent experts de la Cotec Foundation per la seva tasca en automatització i ètica. Consultada regularment per organitzacions internacionals, associacions i governs, està considerada una de les expertes més rellevants en intel·ligència artificial a l'Estat espanyol. Dirigeix projectes de digitalització a l'Àfrica i Àsia i ha estat triada pel Govern espanyol per formar part del Grup de Savis sobre Intel·ligència Artificial i Big Data. Forma part del consell assessor de Code Red contra la vigilància massiva i és Bucerius Fellow de la fundació Zeit.

Ernest Quingles, CEO d'Epson a França, Espanya i Portugal i vicepresident de Vendes a Europa Llicenciat en ADE per ESADE i màster en Direcció d'Empreses per IESE. Lidera el desenvolupament de negoci de Paperlab (sistema de reciclatge de paper d'Epson) per a la regió EMEA. Ha ocupat càrrecs de responsabilitat en empreses vinculades al sector tecnològic, en què ha liderat projectes d'expansió de negoci i creixement internacional. Ha estat CEO de Tech Data a Itàlia i Portugal, CEO d'Océ España, SA, i director general i conseller delegat de Riso Ibérica. Membre del Comitè Executiu i president de la Junta Directiva de Foment del Treball Nacional i president de la seva Comissió Internacional. Membre del Consell d'Administració d'ACCIÓ, participa en el Comitè de Comerç de la Unió Patronal Metal·lúrgica.

Carles Grau, CEO de Mobile World Capital Enginyer industrial per la UPC i PDD per IESE. Té una llarga trajectòria professional en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el desenvolupament del negoci digital. Ha ocupat càrrecs de direcció, vendes i màrqueting en empreses del sector de les TIC (Hewlett-Packard, Accenture, Telefónica i Microsoft). En el camp de la innovació, ha liderat projectes com ara Biid (empresa emergent d'identitat mòbil) o StepOneVentures, fons de capital de risc que inverteix en empreses tecnològiques amb un alt potencial de creixement. També ha estat mentor per a emprenedors a Barcelona Activa o al programa d'acceleració Startupbootcamp IoT & Data TEch, impulsat en col·laboració amb Mobile World Capital.

Maria Viver Gómez, directora de la Fundación Randstad licenciada en Dret (1996) per la Universitat Complutense de Madrid; programa d'Especialització en Gestió Pública (2006) a l'IESE; màster en Direcció de Fundacions (2008) per la Universitat CEU San Pablo; programa de Gestió Estratègica (2013) a l'IESE. Secretària, membre del Consell Assessor i directora general de la Fundació Randstad des del 2004. És consellera de Lo Que De Verdad Importa, fundació sense ànim de lucre de difusió de valors universals i humans a la societat. Va ser assessora de Treball i Assumptes Socials al gabinet del president del Govern d'Espanya en la legislatura 2000-2004 (José María Aznar), en què es va dedicar a temes relacionats amb la conciliació laboral i familiar, la integració laboral de col·lectius amb dificultats i la protecció social en general.

Candela Calle, directora de l'Institut Català d'Oncologia, ICO Candela Calle és doctora en Ciències de la Salut per la Universitat Internacional de Catalunya, llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, diplomada en Alta Direcció d’Empreses per l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE) i màster de Recerca en Salut per la Universitat de Lleida. És directora general de l’Institut Català d’Oncologia des del 2010. Del març del 2016 al juny del 2018 va compatibilitzar aquest càrrec amb el de directora gerent de l’Institut Català de la Salut. És membre de patronats, consells d’administració i comissions delegades de diverses institucions, tant del sector de salut com del sector social. També és professora i membre de la Comissió Docent del màster de Gestió Sanitària de la Universitat Internacional de Catalunya i professora del màster universitari de Gestió i Planificació Sanitària per a Directius de la Salut de la Universitat Europea. És autora de diversos articles que tracten, principalment, del lideratge, la gestió i la sanitat. També participa activament en congressos, seminaris i jornades com a ponent. Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya

Antoni Cahner, director general de la FUOC i gerent de la UOC