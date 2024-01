La UOC comença el procés de desconfinament

Possibilitat que les persones que ho necessitin o sol·licitin puguin tornar a treballar presencialment

A principis de juliol, un cop s'hagin condicionat i adaptat a les mesures de seguretat vigents, s'obriran parcialment la seu de Castelldefels i la primera planta de l'edifici del 22@. D'aquesta manera, amb independència del lloc de treball habitual, hi haurà flexibilitat per anar a treballar a qualsevol dels dos edificis. No obrir completament el conjunt d'edificis en aquest moment respon a criteris de sostenibilitat, per la previsió que majoritàriament se seguirà optant per l'e-treball.

Viatges i desplaçaments

Tenint en compte la situació actual i les possibilitats creixents de mobilitat entre comunitats autònomes, la Unió Europea i bona part dels països del món, a partir d'ara es permeten aquests desplaçaments sempre que el viatge estigui justificat, i tenint en compte les especificitats que hi pugui haver al país de destinació.

Les normes bàsiques de prevenció i salut continuen vigents

Segueix sent molt important la necessitat de protegir-se per evitar el contagi del coronavirus. Tal com insisteixen les autoritats, aquesta autoprotecció -que també protegeix la resta de persones- consisteix a rentar-se sovint les mans, mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres i, quan no sigui possible mantenir-la, portar obligatòriament mascareta.

Trobareu més informació sobre aquestes normes als canals oficials de la Generalitat de Catalunya (Canal Salut) i a les seccions específiques dels webs del Ministeri de Sanitat i de l'Organització Mundial de la Salut.