José Miguel de la Dehesa, director de l'Àrea de Persones de la UOC i vicepresident de la Fundació Factor Humà, va recollir l'accèssit en la categoria de directius com a reconeixement per fomentar l'e-treball mitjançant la flexibilitat laboral per facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal en una cerimònia de lliurament de premis que enguany es va celebrar en línia.

La Fundació Alares és una institució que vol impulsar iniciatives per millorar les condicions de vida de les persones, així com fomentar la competitivitat econòmica i la responsabilitat empresarial.