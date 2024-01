La UOC i la SEGIB col·laboren per impulsar la transformació de l'ensenyament superior a Iberoamèrica

Facilitar un ensenyament superior de qualitat per a tothom

El 2017, la UOC va adoptar l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible com a full de ruta i, especialment, l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4, educació de qualitat per a tothom.

Per aquest motiu, els darrers anys la UOC ha treballat amb governs i secretaries de l'àmbit de l'educació d'Amèrica Llatina, com ara el Consell per a l'Acreditació de l'Educació Superior de Mèxic (COPAES), el Consell d'Assegurament de la Qualitat de l'Educació Superior de l'Equador (CACES) o la Comissió Nacional d'Acreditació de Xile (CNA), en el disseny de l'acreditació i l'avaluació de la qualitat en l'ensenyament superior en línia. També ha acompanyat institucions d'ensenyament superior en el procés de transició cap a un model propi en línia, com és el cas del DUOC UC.

Per la seva banda, la SEGIB, en compliment de l'acord adoptat pels caps d'Estat i de Govern a la XXVI Cimera Iberoamericana (Antigua Guatemala, 16 de novembre del 2018), va promoure el 2019 la constitució del Sistema Iberoamericà d'Assegurament de la Qualitat de l'Educació Superior (SIACES), que integra les institucions responsables d'aquesta tasca de cada país. Una de les línies de treball prioritàries del SIACES ha estat l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments virtuals, modalitat sobre la qual ha elaborat un document de bones pràctiques que es va aprovar en la Reunió Iberoamericana de Ministres i Altes Autoritats d'Educació Superior el febrer passat.

No és el primer cop que la SEGIB i la UOC col·laboren per contribuir a la millora de l'educació superior a Iberoamèrica. De fet, el febrer de 2019 la UOC va participar, convidada per la SEGIB, en les sessions de treball que van precedir l'acte de constitució del SIACES per la contribució que havia tingut en la definició dels criteris de qualitat de l'aprenentatge en línia en l'ensenyament superior.