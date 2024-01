La UOC ofereix cinc beques de l'àmbit de les TIC adreçades a dones

Cinc beques de cursos i especialitzacions de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC ) adreçades a dones és la proposta de la UOC per incentivar la formació de dones en un sector eminentment masculí. La Universitat se suma, així, a la campanya per impulsar la formació digital de Barcelona Digital Talent, promoguda per la Mobile World Capital Barcelona, el Cercle Tecnològic de Catalunya, Barcelona Tech City, 22@Network, Foment del Treball, Barcelona Global, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Entre totes les institucions educatives que s'han adherit a la iniciativa es concediran 822 beques.

Aquesta campanya pretén donar resposta a la crisi econòmica generada pel coronavirus i ajudar els professionals a reciclar-se per mitjà de competències teòriques i pràctiques i orientar-se cap a un sector en què no hi ha atur i que gaudeix d'unes perspectives laborals estables.

El sector digital continua tenint professions molt demandades, tal com detalla el darrer informe del Digital Talent Overview 2020. No obstant això, la bretxa de talent és gran: a Barcelona, en els darrers dos anys, la demanda de treball digital ha augmentat un 80 %, mentre que l'oferta de professionals digitals només ha crescut un 23 %.

A més, cal tenir en compte el biaix de gènere que hi ha entre aquestes professions, sobretot en l'àmbit tecnològic. De fet, amb la mateixa preparació i la mateixa experiència, la taxa d'atur i de temporalitat de les dones és superior a la dels homes. Ho demostra un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Barcelona, fet en el marc del programa RecerCaixa, que posa de manifest que per cada dona que treballa en el sector de les TIC hi ha 3,5 homes. Només el 23,8 % de les persones que treballen en aquest sector són dones. En la franja d'edat compresa entre 31 i 45 anys, la diferència d'ocupació masculina i femenina és de 2 dones per cada 5,3 homes.