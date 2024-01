La UOC, juntament amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, els ajuntaments de Rubí, Sant Cugat del Vallès i Terrassa, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC creen el Digital Impulse Hub (DIH) del Vallès Occidental. Aquesta aliança té com a objectiu impulsar i promoure la transformació digital, la digitalització de la indústria i el comerç, del sector públic, de la formació, el creixement de les start-ups digitals, la innovació i la competitivitat internacional de les pimes en aquesta comarca. El Digital Impulse Hub ja està registrat en el catàleg de Digital Innovation Hubs de la Comissió Europea.

Els membres fundacionals del DIH s'han trobat el dijous 23 de juliol a la Cambra de Comerç de Terrassa per visibilitzar el tret de sortida d'aquesta aposta institucional que vol impulsar i promoure la transformació digital de la indústria i el comerç, del sector públic i de les eines de formació, com també el creixement de les start-ups digitals, la innovació i la competitivitat internacional de les pimes al Vallès Occidental.

Per part de la UOC, ha assistit a aquesta trobada institucional la vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat, Àngels Fitó. "La urgent necessitat d'avançar en la transformació digital tant de la pime com del comerç, en general, així com en la capacitació de les persones i l'administració pública, marca la necessitat de fer girar la quàdruple hèlix –empresa, recerca i educació, administració i ciutadania‒", explica Fitó.

Per la seva banda, la directora de l'Àrea de Recerca i Innovació de la UOC, Mireia Riera, comenta que "ara més que mai, la transformació digital és un repte ineludible per a la societat i la indústria. La UOC aporta en aquesta aliança la seva expertesa digital en l'àmbit de la formació, així com les capacitats de la universitat en l'àmbit de R+I i emprenedoria que han de permetre incrementar la transformació digital i la innovació de les empreses".

Aglutinar, posant en comú i a disposició de les empreses i de la societat, els recursos de les entitats que participen en el hub que estiguin enfocats a impulsar la digitalització, és el substrat actual en què es fonamenta aquesta iniciativa –que ja camina‒ per propiciar una participació coordinada en consorcis internacionals i aportar valor afegit al desenvolupament territorial i socioeconòmic en el camp de la digitalització a través de projectes europeus.

El DIH aglutina centres de competència, universitats i els seus grups de recerca, l'administració local i empreses i start-ups, que seran coordinats per la Cambra de Terrassa. El hub està localitzat en un àmbit territorial amb entitat i dinàmiques pròpies dins la gran àrea d'activitat socioeconòmica en l'entorn de Barcelona, on es localitza la principal indústria manufacturera d'alta tecnologia i les principals empreses d'enginyeria, digitalització i un important clúster d'indústries creatives digitals.