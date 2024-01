Videoconferències sense retard; connectivitat fluida fins i tot en grans aglomeracions, com ara concerts o esdeveniments esportius; videojocs amb una resolució 8K; sistemes domòtics de més qualitat i més segurs... L'arribada de la 5G farà que tot això sigui possible. I perquè sigui una realitat, els operadors mòbils invertiran més d'un bilió d'euros durant els pròxims anys, segons les estimacions de la GSMA, patronal que integra prop de 800 operadors de telefonia. El mateix organisme espera que almenys una de cada cinc connexions mòbils faci servir xarxes 5G cap a l'any 2025. Però realment ens canviarà la vida? I en cas que sigui així, quan?

Els experts responen que els canvis arribaran progressivament, però no seran evidents per a tothom. «Percebrem que els telèfons mòbils tenen més velocitat de dades, però a un usuari no expert potser no li semblarà significatiu perquè ara mateix ja pot, per exemple, mirar un vídeo de YouTube des del mòbil amb una qualitat acceptable», assenyala Xavier Vilajosana, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. «La diferència és que el vídeo que podrà veure d'aquí a un temps serà un vídeo que tindrà 8K o realitat augmentada i que, en lloc d'ocupar 600 MB com ocupa ara, ocuparà 10 GB», afegeix.

De fet, el que realment canvia amb la 5G és la infraestructura de comunicacions. Segons els experts, es tracta d'una actualització global que afecta principalment dues àrees que no percebem a simple vista. Com explica el professor de la UOC, una és la manera en què els telèfons mòbils es connecten a l'antena de la teulada de les cases; l'altra, el que passa a l'espai d'internet que no veiem, entre els servidors. «L'accés sense fil de tots els dispositius mòbils serà molt més ràpid del que és ara perquè s'obriran més bandes de telecomunicacions. Com que el que s'intenta és que tot s'acabi connectant a internet —els cotxes, les neveres, els robots de les fàbriques, etc.—, hi ha molt més trànsit. I en l'àmbit de les telecomunicacions no hi ha màgia: si vols que hi càpiguen tots i córrer més, necessites una autopista més gran. Per això les bandes de televisió que ja no s'empren s'utilitzaran per comunicar i enviar dades. Si aquesta infraestructura abans era una carretera, ara serà una autopista. El que canvia és l'escalat de la xarxa», assenyala Xavier Vilajosana, que també és investigador de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.