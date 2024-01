La COVID-19 ha sacsejat el món laboral i moltes professions de sectors estables i pròspers s'han vist perjudicades de la nit al dia. Quines competències han de tenir els professionals en un context de crisi sanitària i econòmica com el que vivim? Per a la vicerectora de Competitivitat i Ocupació de la UOC, Àngels Fitó, han de tenir coneixements "digitals, globals i ambientals", i afegeix que "es tracta de dotar transversalment de noves competències i continguts el conjunt de professionals, amb independència de l'àmbit en què treballen".

Sectors clau de l'economia espanyola, com el del turisme, el de l'agricultura o l'immobiliari, es veuen obligats a reinventar-se. Per a Fitó, en aquest procés hi ha dues tendències clau que cal tenir en compte: la digital i la mediambiental.

En l'àmbit del turisme, per exemple, s'imposa la necessitat de replantejar el sector, tant per millorar la petjada ambiental com per aprofitar al màxim les oportunitats de la tecnologia, apunta l'experta. "Una nova versió de turisme 4.0 digitalitzat i sostenible requereix experts en tecnologies aplicades al turisme (posicionament web, comunicació digital, ciència de dades), així com experts en turisme sostenible o ecoturisme", detalla.

En l'àmbit de la salut, també la tecnologia està donant pas a nous perfils professionals, com els vinculats a la salut digital, la bioestadística o el tractament personalitzat dels pacients o nanomedicina.

En sectors com l'agrari, la tecnologia i la sostenibilitat estan transformant el panorama laboral. "La necessitat de disposar de nous models predictius, de cultius sostenibles o de sistemes automatitzats que millorin la gestió d'explotacions i empreses agrícoles està oferint noves oportunitats a matemàtics, enginyers especialitzats, biòlegs o economistes, que hauran de desenvolupar noves capacitats tecnològiques, ambientals o administratives", explica Fitó.

Però Fitó conclou que en la resta de sectors, des del retail fins a l'energètic, passant per molts d'altres, també hi haurà noves oportunitats fruit d'aquestes tendències de fons. Així, en l'àmbit de l'economia s'accelerarà la necessitat de disposar d'auditors d'algorismes, experts en economia circular o analistes de crèdit o de riscos. En el camp del dret, sorgiran oportunitats per a l'especialització en aspectes ambientals o tecnològics, i en altres àmbits, com la psicologia o la filosofia, la necessitat d'interactuar amb les noves tecnologies obrirà noves oportunitats laborals, comenta l'experta en ocupació.