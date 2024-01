Un mercat fet per i per a homes?

El factor que contribueix més al fet que la imatge i el paper dels personatges femenins no estigui encara normalitzat és que la indústria del videojoc va ser concebuda i ha crescut com un mercat d'homes per a homes.

«Quan vaig començar a jugar, per a mi era normal que la dona fos el personatge en dificultats que calia rescatar o fins i tot el premi. No hi donava importància, en el sentit que ho tenia completament normalitzat; però a mesura que creixia, cada cop em sentia més incòmoda amb el fet que tot continués igual», opina com a jugadora Laura González. Com a programadora, estudiant de desenvolupament de videojocs a la UOC i part de la junta directiva de FemDevs, considera que hi ha grans dones professionals, però continuen essent molt invisibilitzades. «A escala personal, vaig haver de buscar-les expressament i va ser quan em vaig adonar que existien. Si n'hagués de destacar cap, serien les que van treballar en la creació de videojocs en els seus començaments, com Carol Shaw, Dona Bailey o Roberta Williams. Van ser temps de canvi i la societat era molt més tancada que en l'actualitat, així que la seva tasca va ser molt important».

Actualment, Brie Core és un dels noms que destaca. Des dels seus començaments com a programadora ha anat treballant en projectes fins a arribar a ser la dissenyadora cap en tres lliuraments d'Assassin's Creed, una de les sagues més populars del món i un dels primers títols que permet als usuaris no solament escollir si el seu personatge és home o dona, sinó també decidir-ne l'orientació sexual.

En aquesta línia, Overwatch, Dragon Age, Inquisition i The Last of Us II són altres jocs que integren en les seves trames i subtrames personatges LGTBI tot i la polèmica que desencadenen amb això. El llançament, per exemple, d'aquest últim títol el 19 de juny passat va ser molt criticat perquè la protagonista, Ellie, és lesbiana.

El rebuig de part del públic no va impedir, però, que vengués en menys d'un mes més de quatre milions de còpies al món i es convertís, així, en el joc de PS4 que més ràpidament s'ha venut de la història. En la seva creació destaca, a més, que el guió està coescrit per Halley Wegryn i que tres dones —una actriu, una artista d'efectes especials i una atleta— s'han encarregat de doblar, posar cara i interpretar els moviments d'Abby, el nou personatge femení de la seqüela.

Casos com aquest mostren, per a Gisela Vaquero, que les empreses busquen millorar la diversitat i crear entorns adequats per a tothom. «Ho fan totes? Per descomptat que no, però que es comenci és un factor positiu per al canvi».

Sobre aquest assumpte, Laura González explica la seva experiència: «A escala professional, els comentaris i accions no són tan directes com: "Això no és per a noies", sinó que estan més enfocats en l'anomenada "cultura bro". Es dubta contínuament de la teva vàlua, dels teus coneixements o de la feina que fas. Òbviament no totes les empreses en el sector dels videojocs són així, però per desgràcia aquest tipus de comportaments encara són molt comuns».