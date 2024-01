En l’actual època d’incertesa que ha portat la COVID-19, les empreses espanyoles aposten per reforçar la digitalització i no tancar-se en el mercat intern. Tot i els esforços, però, la internacionalització ha estat un dels vectors econòmics més afectats per aquesta pandèmia que ha obligat a tancar fronteres físiques. L’Organització Mundial del Comerç (OMC) ha predit que les importacions i exportacions mundials cauran enguany entre un 13 % i un 32 %, i el Club de Exportadores e Inversores ha comunicat que, segons una enquesta pròpia, vuit de cada deu empreses exportadores s’han vist greument afectades per la crisi del coronavirus i les consegüents restriccions de mobilitat entre països. Ramón González Cambray, director dels programes MBA i Executive Education de la UOC, corrobora aquesta tendència: “El tancament de mercats i la dificultat per mantenir el comerç exterior, així com l’impacte econòmic, financer i laboral de la COVID-19, ens fan pensar en una reorientació cap al mercat intern”.

Les dades ho confirmen: segons les xifres publicades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, les exportacions es van desplomar un 39,3 % a l’abril i les importacions es van reduir un 37,2 %. Però malgrat els efectes de la crisi sanitària, la Cámara de Comercio de España ha assenyalat la internacionalització com un dels fonaments i un dels reptes per a la recuperació i la reconstrucció econòmica i social d’España, “no com a sortida conjuntural en moments de crisi, sinó com un canvi estructural que ha d’impregnar totes les seves decisions”.

En aquesta línia, el Club de Exportadores e Inversores també ha reclamat recentment al Govern d’Espanya que incentivi el comerç exterior, i ha posat de manifest la necessitat de no centrar les exportacions nacionals en països de la Unió Europea i encarar-les cap a noves zones que contribueixin a generar un impacte més positiu en l’economia. A més, segons la Subdirecció General d’Estudis i Avaluació d’Instruments de Política Comercial en un estudi sobre els reptes del comerç exterior del 2020, és molt important comptar amb el suport a la internacionalització per part de les polítiques públiques, sobretot a través de l’Estratègia d’Internacionalització de l’Economia Espanyola 2017-2027, que vol donar un impuls als negocis internacionals per fer-los créixer.