Ars Electronica desembarca a Barcelona

Barcelona es converteix en una de les principals seus deslocalitzades de l'Ars Electronica Festival, la manifestació més important del món dedicada a les interconnexions entre art, tecnologia i societat, que celebra la seva 41a edició a Linz (Àustria) i 120 ciutats al voltant del món, de l' 9 a l'13 de setembre.

La participació de Barcelona es plasma en un programa d'activitats que posa de manifest la diversitat, la riquesa i el dinamisme de l'escena creativa barcelonina i catalana, sorgida a la confluència entre art i tecnologia.

La iniciativa ha estat impulsada per l'Institut Ramon Llull, NewArtFoundation / BEEP Collection, Hangar Centre de Producció i Investigació d'Arts Visuals, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC / ISEA Barcelona) i OFFF Barcelona, amb la col·laboració de Sónar+ D, Arts Santa Mònica i Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

Després de dos anys de presència a Ars Electronica a través de la col·lecció BEEP, col·lecció catalana de referència internacional exclusivament dedicada a l'art electrònic i digital, en aquesta edició Barcelona participa amb una proposta que posa de manifest i en valor el caràcter polièdric, heterogeni i interconnectat de la seva comunitat.

La proposta de l'Ars Electronica Garden Barcelona s'articula a partir del Garden Barcelona Show, una exposició a l'Arts Santa Mònica, que reunirà les més recents produccions i adquisicions de la Col·lecció BEEP i les obres produïdes a Hangar, gràcies a unes beques concedides a Mònica Rikić per New Home of Mind, Roc Parés per Doble Consciència i Santi Vilanova per Forms - Screen Ensemble. Els tres projectes han estat seleccionats a través d'una convocatòria pública de producció i exhibició de l'Institut Ramon Llull, NewArtFoundation i Hangar en col·laboració amb BEEP Collection, que ha comptat amb els professors de la UOC Pau Alsina i Irma Vilà com a membres del jurat.

El Garden Barcelona Show es prolongarà fins al 20 de setembre, per participar en l'edició extraordinària de Sónar+ D CCCB, que se celebrarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el 18 i 19 de setembre.

També hi haurà un cicle de taules rodones gratuïtes al DHUB i un taller i una Algorave (concert de música per ordinador amb programació en temps real) a Hangar. El programa es completa amb els Taxis, un conjunt de càpsules audiovisuals, que com el seu nom indica, s'encarregaran de portar el públic de visita virtual pels estudis d'alguns dels artistes més rellevants de l'escena electrònica i digital de Barcelona, i que s’han elaborat amb la col·laboració dels expertes en art i tecnologia de la UOC.

Tots els esdeveniments seran presencials i es retransmetran en streaming a través del web d'Ars Electronica (https://ars.electronica.art/keplersgardens/en). Després de la clausura del festival romandran disponibles a la xarxa, així com els Taxis.

Tota la programació de l'Ars Electronica Garden Barcelona forma part de la 41a edició de l'Ars Electronica Festival, que sota el lema In Kepler 's Gardens. A global journey mapping the 'new' world (Als jardins de Kepler. Un viatge global mapejant el 'nou' món) pretén eludir les dificultats sorgides arran de la emergència sanitària, apostant per un nou format, reminiscència de la revolució cosmogònica del cèlebre astrònom alemany Johannes Kepler sobre els moviments dels planetes en la seva òrbita al voltant de el Sol.

Després de 40 anys sent l'epicentre de l'escena creativa basada en les noves tecnologies de la comunicació i la creativitat digital, per a la seva 41a edició Ars Electronica s'obre cap a una revolució conceptual que li permet sortejar les inevitables problemàtiques que implica l'organització d'un festival d'aquesta envergadura en temps de pandèmia. Davant la impossibilitat de realitzar un esdeveniment que el 2019 va reunir a Linz durant 5 dies a 1.449 artistes i científics i 110.000 visitants de 45 països, per a l'edició 2020 Ars Electronica ha volgut dibuixar una nova cosmogonia on Linz es converteix en l'epicentre d'un festival deslocalitzat o multi localitzat al voltant de el qual graviten 120 ciutats que, com Barcelona, retransmetran la seva programació en streaming a través del web del festival.

Totes les ciutats convidades seran gardens, jardins distals d'un festival que a Linz té lloc als jardins de la Universitat Johannes Kepler, Kepler 's Gardens, encara que gran part de les propostes tindran una presència virtual i conferències, debats i concerts es retransmetran en temps real a través del web del festival.