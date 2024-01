Tornada a l'escola

Varia molt segons com sigui l'escola o quina és la comunitat autònoma de residència, però es calcula que el retorn a les aules costa a les famílies 500 euros per nen, segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). La tornada a l'escola és, per tant, una de les partides extra més importants que cal tenir en compte en les despeses de setembre i, dins d'ella, els llibres i els uniformes se n'emporten la major part. Josep Navarro recomana recórrer als comparadors com a solució d'última hora per reduir despeses: «Si ens hem plantat al mes de setembre sense tenir un pla de despeses organitzat, els comparadors són una bona opció per obtenir el millor preu en un servei o un producte determinat, perquè rastregen la xarxa a la recerca de les millors opcions». Per comprar llibres nous, hi ha comparadors especialitzats com Ok libros , Texto libros o Ahorra en libros . Alguns supermercats també ofereixen descomptes interessants en aquesta època de l'any i fins i tot finançament gratuït per atraure tràfic als seus centres comercials. Una altra opció és la venda o intercanvi de llibres de segona mà i material escolar com Relibrea , BolsaDeLibros o TruequeBook.

Per als uniformes, es pot recórrer a pàgines web de compravenda d'articles de segona mà, ja sigui generalistes com Wallapop o Milanuncios, o especialitzades en moda com Percentil .

La tecnologia és un dels ítems que ha entrat amb força al pressupost d'inici de curs, sobretot en temps de pandèmia. Tablets, ordinadors i impressores ja són gairebé articles de primera necessitat per als estudiants. Per reduir costos, moltes famílies recorren a la tecnologia recondicionada. Són productes tecnològics de segona mà que han estat revisats i reparats per professionals i posats novament a la venda amb garantia per al comprador i a un preu sensiblement inferior. A l'Estat espanyol, el referent del sector és la pàgina Back Market.

Estalvi de subministraments

Un altre dels apartats importants que cal tenir en compte en l'epígraf «despeses» són els subministraments de la llar, com l'electricitat o el gas, ara que els dies començaran a ser més curts i freds, a més de la telefonia o les assegurances (en el consum d'aigua es pot estalviar poc, perquè no es pot canviar de proveïdor). Aquí, el professor Josep Navarro recomana aprofitar que és l'època de l'any en què aquest tipus d'empreses fan ofertes comercials per captar nous clients i utilitzar els comparadors per revisar si estem pagant de més i canviar de companyia o de tarifa, si cal. Alguns dels més utilitzats són Seguros i Rastreator en l'àmbit de les assegurances, o Kelisto per comparar tarifes de telefonia i ADSL.

El cas de l'electricitat és especialment significatiu, atès l'augment espectacular en les tarifes que s'ha produït en els darrers anys (paguem un 55,6 % més en l'última dècada, segons dades de l' Enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística). Els comparadors com Elige tu energía o Tarify ajuden a triar entre la gran varietat d'oferta de companyies i plans que poden provocar confusió a l'hora de seleccionar la tarifa més convenient.

És hora d'aconseguir dispositius com termòstats o endolls intel·ligents. Són barats, es connecten als electrodomèstics mitjançant wifi i, per mitjà d'aplicacions, permeten controlar-ne l'ús des del mòbil i disminuir substancialment la factura de la llum.

I si el daltabaix de vacances ha estat considerable, s'imposa fer una llista de la compra austera. Aplicacions com Listonic no solament permeten crear diverses llistes i compartir-les, sinó també incloure els preus dels diferents productes per a un control més ajustat de la despesa. El segon pas és fer ús de comparadors que permeten saber en quin supermercat surt més barata la llista de la compra: Soy super és un dels més emprats. Encara que cal tenir en compte aspectes com que el preu online no ha de correspondre amb el de la botiga física, també es pot calcular la despesa de gasolina si s'opta per comprar en diversos establiments i comptabilitzar les despeses d'enviament en el cost total si l'opció triada és la compra online.

Canvi d'hàbits

Amb la tornada a la rutina per a tothom, és un bon moment per replantejar-nos costums i adoptar nous hàbits que poden afectar positivament la salut, però també l'economia familiar i el medi ambient, com ara substituir el trajecte en cotxe en solitari per un viatge compartit o, millor encara, en bici o transport públic. Xarxes socials com Carpling ajuden a aconseguir aquest objectiu. Desenterrar el tupper o canviar la subscripció al gimnàs físic per un de virtual com @yomemuevoencasa poden fer més suportable la costa de setembre. «Sigui com sigui, l'important perquè es consolidin els hàbits és que siguin fàcils de dur a terme, ens resultin atractius i trobem el moment de posar-los en pràctica, i, sens dubte, el setembre és un bon moment perquè, igual que al principi de l'any, és un moment pivot sobre el qual es poden construir hàbits d'estalvi», segons comenta l'investigador de l' eHealth Center de la UOC Manuel Armayones, que remarca, a més, que per establir un hàbit és molt important donar-se temps i fer canvis petits que es puguin anar consolidant.

Tot i que el millor consell dels experts en aquestes dates, a més de començar a controlar les despeses mitjançant els agregadors d'informació financera abans esmentats, seria crear un compte d'estalvi (aquest tipus d'aplicacions ens poden fer d'intermediaris amb entitats bancàries) en què s'ingressi una quantitat mensual en funció de la capacitat d'estalvi de cada família que permeti assumir despeses extres previstes, com ara el pagament de les vacances o el retorn a l'escola, sense patir gaire. Cal no oblidar que l'altra costa, la de gener, és a tocar.