Cessió temporal d'equipament

A causa de la situació excepcional, durant tot el curs continuarà vigent el protocol de cessió temporal d'equipament tecnològic i mobiliari ergonòmic, que es va engegar el dia 15 de maig amb l'objectiu de garantir la realització correcta de la feina durant aquest període excepcional d'e-treball generalitzat.

A més, s'ha decidit ampliar novament el pressupost que es destina als ajuts tecnològics per a aquest 2020 amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats sobrevingudes que hi ha hagut i a les que hi pugui haver.

Més enllà d'això, el Govern espanyol està treballant en l'avantprojecte de llei del teletreball. Tan bon punt s'aprovi, i d'acord amb el que estableixi, s'emprendran les accions que calgui per adaptar i acordar els ajustos necessaris en la política d'e-treball a la UOC.

Més espais destinats al treball presencial

En aquest nou escenari, i per a casos en què la presencialitat sigui necessària per dur a terme correctament l'activitat en qüestió i en els quals aquesta presencialitat aporti valor, s'han habilitat més espais al 22@ i a la seu de Castelldefels, i aviat se n'habilitaran a l'edifici de Tibidabo 2, d'acord amb les mesures de prevenció indicades per les autoritats sanitàries i amb la finalitat de garantir la seguretat i la salut de les persones.

En aquests espais s'han habilitat tres zones:

● Zones de concentració: en aquests espais s'hauran d'evitar les videoconferències i les trucades.

● Zones de treball general: es tracta d'espais reservats per tal de garantir diferents dinàmiques de treball.

● Espais de reunions: per a trobades internes presencials, quan siguin necessàries i com a complement de la coordinació virtual dels equips.

Els espais s'aniran ampliant progressivament i s'aniran adaptant segons les circumstàncies per donar una resposta a les necessitats que puguin anar apareixent.

Què cal fer per treballar presencialment?

Per treballar presencialment, cal seguir aquests tres passos:

Fer una breu formació en línia específica de prevenció de riscos laborals sobre la COVID-19 (una sola vegada). Emplenar i signar una declaració responsable (una sola vegada). Fer una sol·licitud de lloc de treball mitjançant una aplicació. Caldrà especificar per a quin dia (o quins dies), quin edifici i quina zona se sol·licita.

Seus territorials, obertes amb restriccions

Des de l'1 de juliol, les seus territorials (excepte les oficines de la UOC a Bogotà i a Ciutat de Mèxic) ofereixen atenció presencial amb cita prèvia.

A la seu de Barcelona, els tràmits que s'hi poden fer presencialment són l'acarament i el lliurament de documentació de matrícula i la recollida de títols. Per a altres tràmits i altres gestions, es continua proporcionant atenció personalitzada per via telefònica i en línia.

Des d'aquest mes de setembre, a la resta de seus s'ofereix atenció presencial amb cita prèvia per a qualsevol tràmit o consulta.

Les oficines de Colòmbia (Bogotà) i Mèxic (Ciutat de Mèxic) continuen tancades, però s'hi presta atenció per via telefònica i per correu electrònic, com a la resta de Llatinoamèrica.

Des de la UOC, se segueix atentament l'evolució de la pandèmia en aquests països, les decisions que prenen els governs respectius i la nova legislació que puguin aprovar.

Mesures de prevenció

D'acord amb l'evolució actual de la pandèmia, continua essent molt necessari protegir-se per evitar el contagi del coronavirus. En aquest sentit, en els edificis de la UOC cal mantenir les mesures de prevenció i protecció que recomanen les autoritats sanitàries: la higiene freqüent de les mans, el manteniment de la distància mínima d'1,5 metres, l'ús obligatori de mascareta i una higiene respiratòria correcta en tossir o esternudar.

Trobareu més informació sobre aquestes normes als canals oficials de la Generalitat de Catalunya (Canal Salut) i a les seccions específiques dels webs del Ministeri de Sanitat i de l'Organització Mundial de la Salut.