09/09/2020

Benvolgudes, benvolguts,

Les circumstàncies excepcionals amb què vam tancar el darrer semestre ens van forçar a viure i a treballar d'una manera tan exigent com insòlita. Mai com ara hem necessitat el ben guanyat repòs estival per desconnectar i descansar. Per això, quan falten pocs dies per començar el curs, desitjo que aquestes vacances us hagin permès, tant a vosaltres com al vostre entorn més pròxim, recuperar la pausa i la tranquil·litat que s'havien perdut.

Per desgràcia, el retorn encara no serà amb el nostre funcionament habitual, ja que la COVID-19 manté la perillositat i això ens aconsella actuar en conseqüència. Els mesos vinents, i fins que les circumstàncies no es modifiquin, continuarem treballant per combinar la represa normal del curs acadèmic amb l'excel·lència professional que ens avala i les màximes garanties sanitàries i de seguretat per a tota la comunitat UOC.

En aquest sentit, i en exercici de la nostra autonomia universitària i la nostra responsabilitat social, us vull comunicar personalment que el Consell de Direcció ha decidit prorrogar, de manera prioritària, l'e-treball generalitzat al llarg de tot el curs 2020-2021. Alhora, habilitarem espais en tres edificis per garantir alternatives presencials per a les persones que ho necessitin, tot evitant sempre les reunions massives i prenent les mesures de prevenció adequades.

Naturalment, si canvien les circumstàncies socials i sanitàries o les autoritats competents estableixen noves regulacions, aquestes mesures es revisaran i s'actualitzaran. Paral·lelament, el Consell de Direcció està elaborant un pla a termini més llarg d'adequació i actualització de la manera de treballar a la UOC, del qual aviat s'informarà.

Al llarg de les pròximes hores, trobareu a la IntraUOC una notícia més detallada sobre la pròrroga de l'e-treball, les possibilitats de fer la feina presencialment i altres mesures que s'han pres per facilitar-vos l'activitat professional, docent i investigadora.

I deixeu-m'ho dir: la qualitat i el compromís d'aquest equip humà constitueix una de les fortaleses principals de la nostra universitat. S'ha demostrat en moments conjunturals de trasbals com els actuals, s'ha acreditat al llarg d'aquests primers 25 anys de trajectòria de la UOC —pendents de celebrar-los— i, sobretot, es constata diàriament en aquesta renovada aposta de futur per la formació, la recerca i la innovació com a eines i palanques de transformació.

Sigueu ben retornades i ben retornats.

Gràcies!

Josep A. Planell

Rector