Més de 56.500 estudiants comencen estudis oficials a la UOC en un curs marcat per la «normalitat»

Pràctiques externes segures i amb prioritat virtual

Així mateix, pel que fa a les pràctiques externes dels estudiants, s'assignaran prioritàriament a centres en què es puguin fer mitjançant sistemes de teletreball i es virtualitzaran les activitats formatives que ho permetin. Quan es tracti de pràctiques en centres educatius o de salut, es mantindrà la presencialitat mentre no hi hagi restriccions per motius sanitaris. En cas que hi hagi restriccions, s'establiran activitats alternatives de caràcter no presencial que afavoreixin l'assoliment de competències semblants a les que estaven previstes.

Malgrat tot, la incertesa també marcarà aquest nou curs. És per això que «estarem atents a l'evolució de la pandèmia per tal de prendre les decisions necessàries per facilitar als nostres estudiants el progrés acadèmic i garantir el rigor universitari», subratlla el vicerector Carles Sigalés.