Com pot la literatura catalana arribar a més lectors gràcies a formats digitals com l'àudio i el vídeo? Aquest ha estat el repte plantejat pel Premi Lletra 2020, que enguany arriba a la seva 20a. edició. I els projectes que s'han endut, ex aequo, el guardó són Lectures en ruta i Podcast La Lectora. El Premi Lletra s'ha lliurat aquest dimarts 22 de setembre al vespre a L'Auditori de Girona, en el marc dels Premis Literaris de Girona.

El jurat del Premi Lletra ha seleccionat dues de les quinze candidatures presentades, que són les que millor responen al repte d'aquest any d'apropar la literatura catalana a més lectors gràcies a formats digitals. Així, el veredicte dels experts és donar el guardó, ex aequo, a:

• Lectures en ruta, perquè combina l'experiència lectora amb la vivència del territori i l'emoció del viatge. Aquesta proposta destaca per la diversitat de formats (taller d'escriptura, tertúlia, etc.), l'humor i les diferents maneres d'enfocar la lectura literària. Tot plegat construeix un espai digital potent per a la reflexió literària i el gaudi lector entre joves i adults.

• Podcast La Lectora, perquè omple un buit en el nostre entorn cultural amb el plantejament d'un programa sobre llibres impulsat des de la iniciativa privada, en canals alternatius, i que s'allunya del màrqueting i dels compromisos empresarials. Destaquem el seu propòsit de tractar tots els gèneres literaris i l'aposta per aquest format digital (el podcast), més lleuger i proper als joves que un programa convencional de televisió o ràdio.

Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la UOC, enguany el Premi Lletra 2020 s'ha reformulat per tal d'impulsar el millor projecte digital que doni resposta, en clau creativa i innovadora, a un repte específic, que anirà canviant cada any. El compromís de l'equip o la persona guanyadora consistirà a desenvolupar el seu projecte en el termini d'un any, amb el suport econòmic de la Fundació Prudenci Bertrana i la UOC, a més d'un mentoratge que es concretarà en una residència virtual a la Universitat Oberta de Catalunya.

El jurat espera veure'n els resultats en la propera festa literària, el setembre del 2021, per tal que els guanyadors presentin aquí tots dos projectes ja desenvolupats.