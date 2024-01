La retrobada amb els companys, aspecte clau

En qualsevol cas, amb l'inici del curs 2020-2021, les escoles i els instituts aporten, més que mai, el benefici de la socialització. Per als nens i nenes d'educació infantil i primària, detalla la professora de la UOC, anar a l'escola és una gran manera d'entrenar habilitats socials: «Un cop tenen un vincle estable amb les figures parentals, hi ha un procés important, que és que estableixin vincles amb altres persones. A l'escola tenen l'oportunitat de vincular-se tant amb un altre referent adult —el docent— com amb els infants de la seva edat, cosa que implica un gran benefici des del punt de vista emocional. Durant tota l'educació primària fan assajos socials, aprenen a gestionar conflictes, a defensar el seu punt de vista, a cedir, a construir un criteri propi». A més, passar estones separats dels pares i mares fomenta l'autonomia dels infants, afegeix l'experta.

Pel que fa als adolescents, «el grup d'iguals, d'amics, encara és més important», ressalta Gordóvil, ja que «és on troben un nucli per anar construint la pròpia identitat, per tenir referents diferents dels pares, que és el que busquen». En aquest sentit, diu, durant els mesos de confinament «els ha salvat la tecnologia, però trobar-se presencialment és molt beneficiós: tinguem en compte que la comunicació no verbal representa el 93 % de la comunicació».

Amb tot, és evident que el contacte físic s'ha reduït. Això no es pot substituir, i és saludable viure-ho des de l'esperança de saber que no serà per sempre, explica la psicòloga.