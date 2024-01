Així combaten la pandèmia els bessons digitals

El futur de la pandèmia

Precisament explorar escenaris possibles amb anticipació va ser l’objectiu del bessó digital de la dinàmica de la propagació de la COVID-19 desenvolupat per l'inLab FIB UPC per a Catalunya. «Ens pot permetre preveure escenaris d'evolució de la propagació i, per mitjà dels processos de validació, entendre els paràmetres que regeixen la dinàmica de propagació del virus», assenyala Pau Fonseca, que afegeix que el sistema busca avaluar, entre altres coses, les mesures de contenció que es poden aplicar a una població per minimitzar-ne el contagi. «Cada mesura de contenció implica una modificació en els paràmetres de la dinàmica de la propagació d'una malaltia, en aquest cas la COVID-19, i ens ha de permetre tenir criteris tècnics per discutir si aquestes mesures seran efectives o no abans d'aplicar-les a la població», afegeix el professor de la UPC, que també és investigador de l'inLab FIB.

És per això que aquesta tecnologia ha obert una nova porta per intentar combatre la pandèmia des de diferents àmbits. Perquè no és tan lluny la possibilitat d'evitar col·lapses en hospitals simulant situacions concretes, d'impedir aglomeracions en el transport públic o fins i tot d'anticipar-se al que li passaria a un pacient infectat per coronavirus creant un bessó digital d'un pulmó, de manera que ajudi els metges a prendre decisions. «En aquest últim cas hauríem de tenir un model que descrigui de manera completa el funcionament d'ambdós sistemes i com interaccionen entre si, cosa que ara mateix no tenim. Un altre problema és la capacitat de còmput necessària per executar aquesta simulació. Però a mitjà termini els dos problemes se solucionaran gràcies a l'esforç de científics i enginyers i a l'arribada de tecnologies com ara la computació quàntica», afirma Pere Tuset, investigador del grup WiNe (Wireless Networks) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.